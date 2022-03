As Catedrais de Santiago e Durham estreitan lazos a través do itinerario do Camiño Inglés

Santiago. O presidente da Asociación de Concellos do Camiño Inglés, Manuel Mirás Franqueira, mantivo unha xuntanza co deán da Catedral, José Fernández Lago, para estreitar lazos entre as Catedrais de Durham e de Compostela, principio e final do Camiño Inglés. Unha reunión de traballo que tivo lugar antes da viaxe dunha delegación da Asociación de Concellos do Camiño Inglés a Inglaterra.

Manuel Mirás explica que “o motivo da xuntanza foi o de ver a posibilidade de estreitar lazos de comunicación e amizade entre as persoas responsables da Catedral de Santiago e os seus homólogos da Catedral de Durham, emprazada no Condado inglés de Durham, xa que para a nosa asociación sería moi interesante que houbera unha boa relación entre o que é a orixe do Camiño Inglés na Inglaterra e o final de todas as rutas xacobeas”.

Peregrinación Europea. Así mesmo, o presidente da Asociación de Concellos do Camiño Inglés plantexoulle ao deán da Catedral de Santiago dúas problemáticas detectadas nunha recente enquisa realizada aos peregrinos. “Por unha banda, temos un problema á hora de aloxar grandes grupos que teñen planeado facer o Camiño Inglés co gallo do Ano Santo 2022 e da Peregrinación Europea Xuvenil”, indicou Manuel Mirás Franqueira, quen tamén propuxo a posibilidade de manter abertas as igrexas que se atopan no percorrido do Camiño Inglés para que estas poidan ser visitadas polos peregrinos. REDAC.