As corais de Compostela promoven un Nadal Solidario 2020, máis necesario que nunca

A IX edición do concerto realizado anualmente pola Cantorum Compostelana non se poderá realizar este ano de momento debido á situación sanitaria. Trátase dunha actuación en vivo no que se unen os coros composteláns e que se celebrará en todo o seu esplendor en canto o COVID o permita. Mentres tanto, pódese disfrutar virtualmente de concertos de anos anteriores, lembrando diversas actuacións das Corais de Compostela (CCC).

Falamos coa coordinadora das Corais de Compostela, Mª Dolores Alende, que nos contou que co COVID os coros ata tiveron que deixar de ensaiar individualmente, xa non só pola presenza de moitas personas de risco, senón por responsabilidade xeral. Por outra banda, cóntanos que o último concerto que se levou a cabo co Cantorum foi o de Nadal do ano pasado, na Igrexa de San Francisco, e o último ensaio do La Salle, coro ao que ela pertence, foi moi pouco antes do confinamento, no propio mes de marzo. Dende entón ata a actualidade cesaron e atópanse á espera de que a situación sexa máis segura.

Normalmente, estes ensaios conxuntos para o Concerto Solidario de Nadal terían comenzado en outubro, pero o resto do ano tiñan ensaios tamén, dúas veces por semana hora e media ó día, nos que preparaban outros concertos, como o do día da Ascensión ou o do Día da Música. Explícanos Dolores que sempre hai moito traballo detrás de cada concerto, e que sobre todo o director fai un labor estupendo xa que é moi dificil e ten moito mérito dirixir tantos coros á vez, e ademáis o fai de forma desinteresada, por amor á música. Pero aínda que a todos nos encante facelo e o botemos moitísimo de menos, o máis importante por suposto é a seguridade.

Por último, pide ferventemente solidaridade cos medios que temos, aínda que de momento non haxa unha actuación presencial, xa que o COVID non só tivo efectos sanitarios devastadores, senón tamén económicos para moitas familias, e dende as entidades da Cociña Económica e o Albergue de San Francisco prestan unha gran axuda a estes sectores da poboación máis necesitados. Por iso as corais de Compostela non queren deixar de colaborar con esas entidades, e menos neste momento no que a necesidade é moito maior, polo que iIndican que os donativos pódense realizar a través de transferencia bancaria aberta en Abanca.