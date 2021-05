‘As Dúas en punto’, unha historia da Guerra e das súas represalias

Cando Natalia Menéndez, directora artística do Teatro Español, coñeceu a historia das Marías de Compostela a través do texto escrito pola dramaturga galega Esther F. Carrodeguas e soubo enseguida que quería levar a obra a Madrid. Chamábase Voaxe e Carmin e xa recorrera varios teatros galegos contemporaneizando a vida de dúas mulleres marcadas pola represión á súa familia de ideoloxía anarquista. Era unha peza pensada para Galicia que non tivo ningún pase nacional, e que o último mes levouse ao Matadero de Madrid baixo o nome Las dos en punto, o sobrenome co que se coñecía a Coralia e Maruxa Fandiño Ricard por ser esa a hora á que paseaban a diario.

A xira de Voaxe e Carmin limitouse a Galicia, polo que estamos ante a primeira ocasión na que a historia das Marías ten este percorrido de nacional. Tal e como explica a dramaturga galega, a historia ten cabida en todas partes xa que se trata dunha historia universal que fala de problemáticas comúns como a liberdade, o medo ou a represión. “É unha peza que entronca co presente inda que a escribín en 2015, porque é unha historia da Guerra e das consecuencias. Reflexa as consecuencias laterais de persoas que non están no frente, que non están politizadas de forma directa, pero que sufriron todos eses danos igual”, explica a autora. Como entronque entre a Guerra e o presente, a peza envolve temas de plena actualidade como son a liberación da muller. “Vivimos nunha sociedade que nos parece libre pero en canto alguén cruza unha liña non está ben visto. As Marías estaban sempre na casa, só saían ao paseo diario, pero coas cores rompían os clichés”, incide Esther.

Para escribir o que en inicios era Voaxe e Carmin, agora Las dos en punto, foron claves as conversas cos veciños de Compostela que coñecían ás dúas irmás. Tanto persoas que as atendían nas tendas como aqueles que as axudaban. Así, grazas aos seus testemuños, sábese que Coralia case non falaba, que Maruxa era algo máis estridente, e que só entraba na súa casa o médico ou estudantes que lles botaban unha man. Tamén se sabe que lían moitas revistas de moda, e que vivían no mundo das revistas, do glamour, as cales intentaban imitar. E un dos aspectos claves da súa personalidade é a relación tirante e á vez solidaria que tiñan co entorno. “Un pobo que, por un lado, as rexeitou e non lles daba traballo pero que, por outro, si as axudaba. Unha parte que as quería deixar morrer de fama, e outra parte que lles daba comida ou pintalabios nas tendas de Santiago”, relata Esther F. Carrodeguas.

A obra que se pode desfrutar ata hoxe en Madrid ten ás actrices Carmen Barrantes e Mona Jiménez como protagonistas. Carmen interpreta a Maruxa Fandiño, e recoñece o impactada que se quedou tanto pola historia das dúas irmás como pola imaxe que proxectaban. “Desde que empiezas a ensayar te das cuenta de lo fuerte que es la historia, muy dura. Resulta paradójico que ellas tuviesen una reacción así ante el rechazo, que salieran a la calle con esa dignidad. Si tengo que quedarme con un gesto que sirva para entender todo, me quedo con el guiño de ojo que refleja la estatua de la Alameda, ese deseo mezclado con miedo”, explica a actriz, quen pon en valor a presencia do texto escrito por Carrodeguas. “Ha tomado dos personajes reales, pero ella misma dice que no son ellas. El resultado es un texto brillante, en el que se apela a la universalidad basándose en dos historias concretas. Si hay una parte de la obra que impresiona especialmente ese es el final, con un trozo que incluso me estremeció al leerlo y que, en los ensayos, me seguía impresionando”, incide. Tamén destaca que parte do encanto do texto reside no que non se di, como nas frases sen rematar. “No me he visto nunca en otro texto tan difícil, sobre todo porque se tiene que leer entre líneas. Además, por la historia de rechazo que hay, existe una veta de oscuridad tremenda en el personaje, la cual te obliga a rascar en ti misma”.

UNIVERSALIDADE é unha das palabras máis pronunciadas polos que coñecen a obra, e tamén fai referencia á proxección das Marías fora de Galicia. Como gran destino turístico que é Compostela, son moitos os que recoñecen as estatuas das irmás e, de feito, cando as actrices desta obra saíron ás rúas madrileñas coas vestimentas de Maruxa e Coralia, foron moitos os que conseguiron identificalas. “Personas de diferentes edades nos pararon por la calle, y nos preguntaban si éramos las Marías de Santiago. Entonces aprovechaban para recordar su viaje. Son mucho más famosas de lo que pensáis en Galicia”, conclúe a actriz.