As mulleres do Ensanche

“As súas dotes musicais evidenciáronse dende moi nova, obtendo o primeiro premio de cada curso académico. Un ano despois de finalizar os seus estudos, en decembro de 1905, comezou a dar clase na escola da Sociedade Económica, case ao tempo que Nemesia Courtier, converténdose na primeira muller profesora de canto desta institución”. É só unha parte da biografía de María Naveira, unha das trinta mulleres que formaron parte da xeografía compostelá durante uns días. O proxecto, enmarcado no Festival C, foi levado a semana pasada ás rúas da man dos membros da Cooperativa Cultural 7H. A súa decena de voluntarios e voluntarias non só recopilaron as historias enviadas por moitos picheleiros, senón que bordaron os nomes das protagonistas un por un, acompañados dunha fotografía, en pequenas pezas de tea branca que despois penduraron nos espazos escollidos.

“Hai rúas en Compostela que levan o nome dunha persoa que non estivo vinculada realmente á cidade. E outras que levan nomes de lugares asociados coa emigración, por exemplo no caso de Arxentina, sen dar máis protagonismo ás mulleres que tiveron que emigrar”, conta unha das voluntarias de 7H Coop. Máis alá do contido das historias de aqueles que identifican o rueiro, outro factor a ter en conta son as cifras. Só un terzo das rúas da cidade teñen nome feminino, segundo un estudo realizado no 2016 por María Novas, encargado polo Concello.

Co obxectivo en mente de abrir o debate sobre a pertinencia de dar un lavado de cara ao mapa da cidade, as rúas Xeneral Pardiñas, Carreira do Conde, Doutor Teixeiro ou República do Salvador foron testemuñas hai uns días das historias que se agochan tras a árbore xenealóxica de moitas familias da cidade. Os nomes que habitamos: historias fiadas das mulleres de Compostela é o título dun proxecto que foi posible gracias á colaboración de todos os veciños que compartiron as vivencias das súas antepasadas ou coñecidas, todas mulleres destacadas pola súa vida persoal ou profesional.

Purificación Durántez, coruñesa de nacemento e compostelá de adopción, diplomouse como Intendente Mercantil, e posteriormente trasladouse ao número 74 da rúa do Vilar. Xunta ao seu esposo, abriu unha das papelerías emblemáticas da cidade: a papelería Docobo. Purificación foi unha das pioneiras no tecido empresarial da cidade, da mesma maneira que o foi Josefina Vilas no lendario restaurante Casa Vilas. Ou Victoria Seoane, que traballou dende moi nova na empresa familiar de transportes: a coñecida na época como “a de Manolito”, e que hoxe continúa como Seoane.

E en Mazarelos 6, tres irmás, as tres modistas, coseron e fixeron arranxos durante boa parte da súa vida. Tamén hai quen é recordada pola súa boa man na cociña: “Tantas foron as xeracións que encheron os estómagos coa súa arte culinaria que até os seus últimos días de vida, eran moitas as persoas que a paraban pola rúa ao berro de señora Celia coa lembranza viva dos seus guisos, dos anacos de pan extra, das laranxas que sabían a auténtico caramelo”.

LEGADO POLÍTICO. A parte das historias vinculadas á traxectoria profesional, outras chaman a atención pola súa dureza, especialmente aquelas que teñen que ver coa Guerra Civil e a posterior ditadura franquista. O home de Sofía Cabana foi detido tras o golpe de Estado. E ela tivo que saír da súa casa da rúa do Home Santo cara á comisaría, onde lle cortaron a melena ao cero por negarse a proporcionar información sobre os compañeiros do seu marido. Sobre política tamén versa a historia de María Vázquez, afiliada a UTG e militante do PSOE, quen foi unha das fundadoras da Agrupación Socialista de Miño. Nos seus mitins, centrábase na educación e nos dereitos das mulleres.

Outros dos textos recompilados neste proxecto reflicten a cara máis amarga da vida de moitas compostelás. A de Josefa Génova estivo marcada polo asasinato do seu fillo con só dezaoito anos en xaneiro do 38. Ela morreu de cancro catro anos despois. A vertente de nai está moi presente nalgunhas biografías. Serafina Sánchez tivo 12 fillos, e quedou viúva con só 45 anos. Conseguiu darlle estudos a todos, e tamén coidou dunha parella de anciáns de forma voluntaria, sen remuneración.

Algunha das mulleres que, quen sabe, poderían algún día formar parte do rueiro da cidade pertence a unha época recente. Prudencia Santasmarinas faleceu o ano pasado. Mestra, líder das loitas populares en Xove contra a central nuclear, activista cultural na Sementeira. Tivo un cargo de responsabilidade na Consellería de Pesca, en 1993. En 2010 recibiu a Medalla Castelao pola súa defensa dos dereitos das redeiras e das mulleres nas confrarías. Esta é só unha pequena mostra das vivencias que fixeron de Compostela o que é.