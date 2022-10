As obras de tres xeracións de artistas conflúen en Santiago

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, o director xeral de SabadellGallego, Pablo Junceda, e o director da Colección de Arte Banco Sabadell, Miquel Molins, inauguraron onte no Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura De lugares e cousas, exposición que explora a evolución da arte contemporánea a través das obras de tres xeracións de artistas que reflexionan sobre os símbolos, significados e sentidos cos que dotamos e construímos os lugares, e tamén sobre a relación da obra artística cos espazos que habita.

A mostra reúne 41 pezas de 36 creadores e creadoras pertencentes á Colección de Arte Banco Sabadell, entre os que se contan algunhas das figuras máis destacadas da creación plástica do século XX en Galicia, España e Portugal. Pioneiros da abstracción, o informalismo ou a arte conceptual como Eduardo Chillida, Antoni Tàpies, Ana Jotta ou Isidoro Valcárcel Medina, comparten espazo con artistas que están a despuntar a nivel nacional e internacional como Irma Álvarez-Laviada, David Bestué, Jordi Colomer, Jaume Plensa ou Teresa Solar Abboud, entre outros moitos.

REFERENTES ACTUAIS. O titular de Cultura do Goberno galego destacou na inauguración o valor desta mostra “para achegarse a verdadeiros referentes da creación galega das últimas décadas pero tamén para dar a coñecer o talento dos galegos que forman parte desta prestixiosa escolma realizada polo Banco Sabadell”. Manolo Paz, Antón Patiño, Ángela de la Cruz e Christian García Bello son os artistas galegos, pertencentes tamén a correntes e xeracións diversas, que expoñen a súa obra nesta exposición.

O acto contou, ademais, coa presenza da directora xerente da Cidade de Cultura, Ana Isabel Vázquez, e de Montse Corominas, directora adxunta da Colección de Arte Banco Sabadell.

Nesta exploración de lugares e cousas, a arquitectura, a natureza e a cidade están moi presentes ao longo de toda a mostra. Así, algunhas pezas reflexionan sobre os espazos urbanos -Maravillas e Prototipos (2), de Jordi Colomer- empregando elementos arquitectónicos para dotalos dun novo sentido -La habitación de la arquitectura prohibida na que nos convida a entrar Alicia Framis-, e outras traballan a partir de elementos naturais como materia prima ou obxecto de representación. Isto último, por exemplo, queda reflectido na estrutura de panal en madeira de Vértigo, de Manolo Paz, ou en Phreatic Zones Studi IV, de Cristina Iglesias, que recrea en cobre a estrutura dos acuíferos.

PLUS ULTRA. Ir máis aló dos límites establecidos no emprego dos materiais e técnicas, na conxunción da arte plástica con outras disciplinas como a literatura e a poesía, e incluso na relación da obra artística co espazo no que se exhibe son outras das características comúns no traballo das creadoras e creadores que compoñen De lugares e cousas. Por exemplo, Jaume Plensa compón en We unha figura humana única, reflexiva e transparente formada por letras de oito alfabetos distintos. Hai tamén pezas homenaxe a outras correntes e artistas anteriores, como a escultura en equilibro Homage to the Square, de José Dávila, realizada a partir da teoría da percepción e a interacción da cor de Josef Albers, e outras irónicas, ata humorísticas, que revisan a modernidade da escultura e da pintura e o seu papel na sociedade actual, como as obras de Isidoro Valcárcel Medina ou David Bestué.

De lugares e cousas abre as súas portas ao público hoxe en horario de tarde, e poderá visitarse no segundo andar do Museo Centro Gaiás ata o 16 de abril de 2023. Conta con entrada de balde de martes a domingo e de 10.00 a 20.00 horas, e visitas comentadas, tamén gratuítas, paras as que se pode reservar praza a través da web da Cidade da Cultura.