As Perseidas, con Estopa e Izal

Superado xa o ecuador da edición, o Son do Camiño-Perseidas regresa esta semana para traernos dous grupos de sona no país: a popular Estopa e máis o grupo indie Izal.

Estopa é o dúo composto polos irmáns David e José Manuel Múñoz Calvo, orixinarios de Cornellá de Llobregat, que levan acadando éxito coas súas rumbas dende 1999. O seu primeiro álbum, que incluía cancións archicoñecidas como son Suma y sigue ou La raja de tu falda, acadou ventas superiores ao millón de copias. O seu último disco, Fuego, publicado en 2019, é unha conmemoración de 20 anos de traxectoria musical sobre os escenarios. Os irmáns chegarán a Compostela este xoves, ás 22.00 horas, cun concerto para o que aínda quedan entradas.

Non é o caso do do grupo madrileño Izal, para o que as entradas xa están esgotadas. O grupo, formado en 2010 por Mikel Izal, Alejandro Jordá, Emanuel Pérez “Gato” e Iván Mella, é un dos máis coñecidos dentro do seu xénero musical. Contan con cinco discos publicados, Magia y Efectos Especiales, Agujeros de Gusano, Copacabana, VIVO e Autoterapia. Tocarán o venres ás 22.00 horas.

Ademais, o venres (20.45) tamén terá lugar o concerto de Maren, artista bilbaina que vén de publicar o seu primeiro traballo de longa duración, Margaritas y lavandas, un fresco e innovador traballo que editou con só 18 anos, convertíndoa nunha das novas promesas do pop estatal. Colaborou con Anni B Sweet, Natalia Lacunza e Alba Reche.