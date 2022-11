As rúas compostelás prenderán as luces de Nadal o 2 de decembro

Santiago. Cun mes de antelación deu comezo a instalación do alumeamento de Nadal na capital galega. Así, xa a comezos de novembro iniciouse o preceso de colocación das luces en varias rúas do Casco Histórico da cidade, que continuou nos barrios de Fontiñas e San Lázaro e, posteriormente, na zona do Ensanche.

Foron moitos os sorprendidos pola anticipación da montaxe da iluminación, sobre todo ao ter en conta que o día previsto neste Nadal para o encendido das luces será o 2 de decembro; que, se ben é un día antes que o ano pasado, nesta ocasión conta cunha novidade no tempo de alumeamento. Deste xeito, e como xa adiantaba este xornal, este 2022 reduciranse as horas de iluminación dende as 18.00 ata as 2.00 horas e de 7.00 ás 9.00 horas, salvo o 24, 25 e o 31 de decembro, que permanecerán acendidas dende as seis ata as nove da mañá. Porén, a ornamentación de Nadal non é a única que decora as rúas compostelás nesta época do ano, pois esta última semana fíxose habitual ver paraugas acompañando a paisaxe festiva. s.g.