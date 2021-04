Ascensión sin pulpo en la Alameda y fiesta Prima21 para ayudar al comercio

“Espero que esta sea la última Ascensión atípica”. Así se expresaba ayer el concejal de Fiestas, Gonzalo Muíños, quien volvió a reiterar que, muy a su pesar, no va a haber atracciones en la Alameda como era tradición. “No contamos con mecanismos para poder controlar el aforo en ese espacio”, indicó.

“Sabemos que los feriantes iban a poner de su parte para cumplir con las medidas de seguridad y desinfección, pero lo vemos muy precipitado”, señaló. Además, aclaró que tampoco se instalarán tómbolas ni puestos de venta de garrapiñadas, algodón de azúcar o similares. Tampoco se podrá comer el pulpo en las tradicionales carpas de la Alameda, cita a la que nunca faltaban los principales representantes políticos municipales y autonómicos. Asimismo, manifestó su pesar por no poder celebrar la Fiesta de los Mayores, “porque asistí como miembro de la oposición, pero nunca como concejal de Fiestas y me gustaría hacerlo”, dijo. Así las cosas, compostelanos tendrán que resignarse un año más y disfrutar de unas fiestas distintas, con conciertos en la plaza del Obradoiro, pero con un aforo máximo de 700 personas y reservando con anterioridad las entradas. Los artistas serán grupos destacados a nivel nacional y también se incluye un recital acústico de un conocido cantautor. Sin embargo, el edil prefirió no dar más detalles, hasta llevar la programación definitiva a la junta de gobierno local.

Finalmente, se eligió esta ubicación para los conciertos con el fin de permitir que las terrazas de los establecimientos de la plaza de A Quintana puedan seguir trabajando y así contribuir a que puedan continuar haciendo frente a a situación tan complicada que están atravesando, debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. A diferencia de otras actividades, los conciertos musicales permiten controlar el aforo y gracias a sistema de reserva de localidades, en el que hay que facilitar un número de teléfono, se podría localizar a los asistentes en el caso de que hubiese un brote. La programación infantil también tendrá su peso en el programa de estas fiestas. Tampoco habrá en esta edición la tradicional feria caballar, una actividad que siempre congregaba a muchísima gente en el recinto ferial de Amio, dispuesta a disfrutar de las carreras y cabriolas de los caballos participantes.

OTRAS INICIATIVAS PARA APOYAR AL COMERCIO LOCAL Por otro lado, Muíños manifestó que desde el Concello ya están trabajando también para que los santiagueses puedan disfrutar de una nueva edición de la denominada fiesta de la primavera Prima21, que se desarrollará durante el primer fin de semana de junio. Esta iniciativa pretende impulsar la actividad del comercio local y sacar a las tiendas a la calle, que estarán dinamizadas con diferentes iniciativas culturales. El Ayuntamiento compostelano también está trabajando en las fiestas del Apóstol que tendrán lugar la segunda quincena de julio, y que repetirán el esquema del año pasado.