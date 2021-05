Asfalto a mantas contra la expansión de ‘Fochancas city’

Las calles en las que está previsto intervenir a partir de hoy dentro de esta primera fase de la campaña son las rúas Escultor Asorey, San Lázaro, avenida do Camiño Francés, Clemente Fernández Sarela, do Doiro, da Vesada, das Fontes do Sar, Diego Bernal, París, Bruxelas, Lisboa y Londres con rúa Budapest.

De hecho, el Departamento de Tráfico informa de que a partir de mañana y hasta el viernes se van a producir cortes de tráfico por el inicio de las obras en las rúas Diego Bernal y Fontes do Sar. Por tal motivo, estos dos viales, que unen la zona de Sar con Fontiñas estarán cerrados al tráfico. Para el acceso de los vehículos particulares a la Cidade da Cultura se recomienda el uso del enlace con la autopista. También se verán afectadas las líneas del transporte urbano.

Los trabajos se completarán con los que se llevarán a cabo en la zona rural, que contarán con financiación de la Diputación a través del Plan de Obras y Servicios (POS)