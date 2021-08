“Aspiramos a que se aparque fóra da cidade e a xente se mova despois en transporte público”

Tomar o bastón de mando da alcaldía implica unha visión máis global. Con que preocupacións se atopou estes días?

Pásase do máis concreto ao conxunto. Estou tendo reunións de traballo polas obras que se farán no Hórreo para ver as alternativas para o tráfico, e o seguimento das que están xa en marcha. Tamén mantiven unha reunión coa asociación Hostalaría Compostela de cara a facer un seguimento da tempada de verán. Preocúpanos buscar unha solución para a demanda de espazo realizada polo Paluso e, por suposto, estou moi pendente da busca da muller desaparecida en Enfesta.

Que se baralla como solución para o Paluso?

A súa demanda principal é dun local pero é algo que non é fácil, nin sequera cando o precisan os servizos municipais. Estamos traballando niso, especialmente a concelleira Mila Castro, e o que me transmiten é que en setembro haberá unha solución.

Vén de reabrir o ocio nocturno ao saír a cidade do risco alto. Témese o repunte?

Sempre preocupa pero Santiago ten uns datos que van mellorando, os mellores das cidades galegas a pesar de ter un número amplo de visitantes ao estar nunha área de gran mobilidade. Estamos reducindo a incidencia e demostrando que aquí cúmprense as esixencias sanitarias, moi especialmente na hostalaría. Todo isto permite retomar o ocio nocturno, non esixir certificados de vacinación nos bares e retomar así a nosa actividade económica. Pero si preocupa o feito de estar ante unha fin de semana de mobilidade, con moitas festas en Galicia, un luns festivo. Todo isto implica un risco.

O seu proxecto máis importante é o Smartiago. Que transformacións veremos na cidade grazas a el?

É un proxecto de compra pública innovadora, en base a un deseño no que se plantexan solucións innovadoras para varios retos: o da mobilidade, cara unha máis sostible; o dos residuos sólidos urbanos; e o de dar resposta á loxística de última milla, do reparto na zona histórica a través do deseño de vehículos semiautónomos, que acabamos de licitar. O proxecto de residuos sólidos e unha parte do de mobilidade están en fase de execución cos paneis instalados na cidade, as cámaras de acceso ao casco histórico ou unha rampla en San Clemente para o sistema de pesaxe automático dos vehículos. Precisamente estanse facendo agora as probas co obxectivo de que non se deteriore o lousado das rúas. Smartiago permitirá desconxestionar e traballar mellor a xestión dos fluxos. Insisto en que non estamos ante un proxecto de subministro senón de compra pública: queremos avanzar en tecnoloxías novas que non existen para contribuír a solucionar problemas. Imos ser a primeira cidade Patrimonio da Humanidade en España cun proxecto de cidade smart, de innovación tecnolóxica.

Que data baralla para que estea totalmente implementado?

O proceso execución dos contratos debe rematar a final de 2022. Pero logo faltarán cuestións a levar a cabo, como o de iluminación de edificios históricos dun xeito que sexa capaz de prever ou evitar a colonización das fachadas de pedra por elementos vivos que as deterioren. Se a investigación dá resultados ábrese a opción de utilizar esa iluminación, en fase de probas en Praterías; e o Concello podería recibir royalties por esa explotación se sae adiante.

Outro punto do plan de mobilidade é o uso da bicicleta e as sendas peonís. Hai un atraso na construción da Vía Verde Santiago-Cerceda na parte relativa a Compostela.

Comezou a parte de Oroso e Ordes. Será inmediato o inicio das actuacións no tramo de Santiago xa que creo que a data de finalización é para o ano 2022.

Desde a oposición, o PP cuestionou a semana pasada ao grupo de goberno por declarar deserto o concurso do Plan de Mobilidade Urbana Sostible. Retomarase?

Retomarase de xeito inmediato. Sacouse a licitación e quedou deserta, que é algo que pode suceder. O que imos facer é modificar as prescricións técnicas da licitación no que sexa necesario para que volva saír a concurso e sexa adxudicado no prazo máis breve posible. Necesitamos un plan de mobilidade urbana sostible.

Hai unha queixa que comparten os veciños do casco histórico sobre os problemas de estacionamento, especialmente co incremento do turismo, o que afecta en agosto á dispoñibilidade de espazos coma o parquin de Xoán XXIII. Que solucións se barallan nese Santiago do futuro?

As cidades do futuro camiñan cara unha mobilidade na que os medios de transporte como as bicicletas e os peóns sexan os predominantes fronte a invasión dos vehículos. Santiago ten unha dimensión de cidade abarcable, sen grandes distancias, é unha cuestión de cambiar as rutinas. Con todo, é evidente que o uso do vehículo particular é algo que aínda temos interiorizado e non imos prescindir del dun día para o outro. Para os residentes a solución ten que ser a reserva de prazas de estacionamento o máis próximas posibles ás vivendas, e niso estamos traballando. Nas rúas que se están reformando haberá prazas deste tipo. Máis alá diso a solución serán os estacionamentos de borde, para conseguir que a xente deixe o seu vehículo na entrada da cidade e se desprace ao centro en transporte público. Aproveitando os fondos Next Generation, abordarémolo na medida do posible, para ter alternativas que eviten que os vehículos cheguen ao centro, non atopan estacionamento e contribúan ao colapso. A solución é ter aparcamentos de borde e alternativas de transporte público porque espazo temos o que temos, especialmente no casco vello.

Como responsable de Turismo moléstalle que se fale de que Santiago debe avanzar a unha economía menos dependente do turismo, cara unha máis industrializada, por exemplo, con Sionlla Biotech?

Non me molesta, pero esa necesidade hai que satisfacela con incremento dos outros sectores. Hai que empezar por incrementar o peso dos outros sectores, moi especialmente o industrial como o biotecnolóxico vinculado á medicina, bioloxía ou madeira... Non se trata de reducir o sector turístico, porque é sinónimo de empregos. Co incremento sostido dos outros sectores, o turístico irá perdendo peso xa de por si, sen reducilo.