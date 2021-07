‘Atardecer no Gaiás’ retorna con Valdivia, Sara Zozaya e Recycled J.

Os solpores deste verán volverán a estar musicados nunha nova edición do Atardecer no Gaiás: entre o 8 de xullo e o 27 de agosto, a Cidade da Cultura acollerá 16 concertos ao aire libre, programados para os xoves e venres. Música urbana, pop, reggaeton, electrónica e folk son algúns dos xéneros que poderemos atopar desta ocasión.

Tralo éxito da anterior edición —onde pese a atipicidade do verán, esgotáronse tódalas entradas—, este ano séguese a apostar pola música autóctona, cun predominio de grupos galegos no cartel. É o caso de Tulip, dúo vigués de pop tropicalista que vén de estrear o seu primeiro LP, Estrelas no chan; e do cuarteto Helen & Shanna, cun folk de inspiración multicultural. Serán estes grupos os que abran a undécima edición, os vindeiros 8 e 9 de xullo.

Un dos pratos fortes do cartel é o rapeiro Recycled J., orixinario de Carabanchel, que en poucos anos pasou de improvisar freestyles en parques madrileños a ser un referente da música urbana española, con case dous millóns de ouvintes mensuais en Spotify.

A programación de xullo complétase con Sherchelios e Battosai, artistas galegos emerxentes no terreo do pop e do alt-rock, e co pop vitalista da venezolana Georgin. Tamén se poderá desfrutar do Sinatra posmoderno, alcume co que a crítica acuñou ao crooner sueco Jay Jay Johanson; do violín e o acordeón de Antía Ameixeiras e Sabela Caamaño, e da música arxentina con Guadalupe Álvarez Luchía.

Agosto traerá ao Gaiás á cantautora donostiarra Sara Zozaya, cuxa música —a cabalo entre o folk e un pop barroco— preside a lista de éxitos de Euskadi, e á orixinilidade interpretativa de Daniel Lumbreras, quen canta unicamente en fonemas. Dende Vigo virá BabyKazte e a súa melancolía electrónica e, dende Murcia, a nova promesa do pop underground, Firmado, Carlota.

O ciclo, que conta coa colaboración do Inaem (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música), tamén acollerá ao compositor e músico compostelán Alfonso Espiño, así como a madrileña Valdivia, representante do estilo coñecido como bedroom pop ou, en verbas da artista, casapadres pop, que tamén é válido.

O cartel pecharano os ritmos fado trap do portugués Pedro Mafama, que estreou este pasado maio Por Este Río Abaixo, o seu primeiro álbum; e o soul electrónico do dúo galego Blanco Palamera, composto por Manuel Blanco e Xoán Domínguez.

Coma sempre, os concertos de Atardecer no Gaiás terán lugar na praza central da Cidade da Cultura ás 21.00 horas, para desfrutar da música co crepúsculo. O custe será de 3 euros por actuación e as entradas sairán a venta cada semana, a través da web de ataquilla.com.