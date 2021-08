Atraccións e xogos para os máis pequenos no centro comercial As Cancelas da man de Celipark

ocio infantil. Un ano máis, regresa ao centro comercial As Cancelas Celipark, o plan máis divertido para os nenos e neas. No aparcadoiro exterior do centro instalaranse diversas atraccións como un scalextrix, coches de choque, camas elásticas e outras máis. Será do 13 de agosto ao 24 de setembro, en horario de 12.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 22.00 horas de luns a sábado, e de 16.00 a 22.00 horas os domingos. As fichas para utilizar as atraccións poderán mercarse no despacho de billetes do Celipark a un prezo de 2,50 euros cada ficha ou 10 euros por seis fichas. Os socios do Club de Celi poderán obter unha ficha de balde presentando o seu carné no Punto de Atención ao Cliente e tamén haberá unha ficha de agasallo para os nenos e nenas que se fagan socios do club no mesmo momento. Ademais, presentando tíckets dos establecementos de restauración e lecer de As Cancelas por valor de 30 euros obterase tamén unha ficha gratis.

“Con Celipark retomamos unha das nosas actividades máis populares do verán e seguimos recuperando o ritmo de iniciativas do Club de Celi, que aglutina toda a programación infantil de As Cancelas”, sinala Javier Nicolás Blanco, xerente do centro comercial.

Con 50.000 metros cadrados e 2.300 prazas de aparcamento gratuítas, As Cancelas é o centro comercial líder da área de Compostela. A oferta distribúese en tres andares entre os que destacan as oito salas de Cinesa, un hipermercado Carrefour quince locais de restauración e unha gran variedade de tendas de moda que agrupan os seus descontos e promocións a través da tarxeta de fidelidade do centro. As Cancelas ofrece aos seus visitantes unha oferta de ocio e cines que se mantén aberta de luns a domingo (as tendas de luns a sábado), servizo de wifi de balde e aparcadoiro para coches, bicis e motos. A través do Club de Celi poden obterse descontos. Xa ten 1.500 socios. I. S.