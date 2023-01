Audiencia entre vecinos de Touro y Alcaldía por los problemas del barrio

Santiago. La situación de la calle de Touro no mejora, continuando los problemas generados por un grupo de vecinos rebeldes. Por este motivo, esta mañana, a las 12.30 horas, se celebrará una audiencia en la que estarán presentes el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, y varios representantes de los vecinos afectados, para abordar el estado del barrio y buscar posibles soluciones. Algo que, a priori, no parece nada sencillo.

Tras el fallecimiento de una vecina de la zona, su hijo se instaló en su piso y, con él, empezaron a llegar a ese hogar cada vez más personas. “El propietario no es quien molesta, sino toda la gente con la que vive. No tienen educación, se pasan el día haciendo ruido y dando portazos, molestando constantemente a los vecinos”, señala una de las afectadas. “En una ocasión, una señora fue a pedirles que hiciesen menos ruido, y no solo se negaron, sino que uno de ellos la agredió”, añade.

El sujeto en cuestión, afirma, “cuenta con varias denuncias a sus espaldas”, aparte de las nuevas que han puesto vecinos del barrio recientemente. “Cuando se llamó a la Policía, nos comentaron que ya le conocían y que anteriormente había dado problemas”. Sin embargo, los agentes de seguridad no han podido intervenir, hasta el momento, en este piso, pues “por el ruido no pueden meterse en su domicilio, y ellos les niegan la entrada. Además, en el caso de la agresión tampoco pueden hacer demasiado, al tratarse de lesiones leves”.

A todos estos problemas se suman cada vez más, pues también acostumbran a timbrar a los vecinos a altas horas de la madrugada para que les abran el portal del edificio, alegando que se habían olvidado las llaves. Esto llevo a muchos vecinos a descolgar el telefonillo durante la noche, pero de poco sirvió. Y es que, como sucedió este mismo sábado, uno de los sujetos abrió el portal a patadas, dejando daños irreversibles en el mismo y despertando de nuevo a muchos vecinos por el ruido de los golpes. Y por si fuera poco, desde hace unos días lanzan sus restos de basura por la ventana, ensuciando el barrio notablemente. Los vecinos confían, pese a todo, en que la Audiencia de esta mañana sea un primer paso para poner fin a la “ley de la jungla” instalada en Touro. ecg