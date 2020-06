Aumenta el enfado por el cierre de las oficinas de la Seguridad Social

Las oficinas de la Seguridad Social continúan sin ofrecer servicio de atención al público, lo cual ha provocado el enfado de muchos ciudadanos de Santiago, que, en algunos casos, llevan varios meses pendientes de poder realizar trámites que tienen que efectuar en estas oficinas, situadas en Galeras. En este sentido, muchos confiaban en que en la mañana de ayer, coincidiendo con el inicio de la fase 3 del plan de desescalada, reabriesen sus puertas, pero, para su disgusto, se encontraron con las puertas cerradas, y con varios carteles que anuncian que hasta nuevo aviso la atención presencial permanece suspendida.

Este periódico se puso ayer en contacto, de forma telefónica, con las oficinas de la Seguridad Social en la capital gallega para preguntar cuándo se volverá a retomar la atención al público. No obstante, los propios funcionarios destacan que todavía no hay una fecha fija, y avanzaron que ésta estará vinculada a la apertura de las sedes de Madrid o Barcelona. “Entendemos que se volverá a atender de forma presencial cuando todo el país esté en la misma situación. No tendría mucho sentido poner en marcha el servicio en Galicia y no hacerlo en otros puntos de España”, indicaron desde el departamento del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Santiago, antes de añadir que tampoco ven factible que puedan abrir el próximo lunes, 15 de junio.

En este sentido, indicaron que la Seguridad Social ha puesto en marcha un asistente virtual con el objetivo de resolver, de forma intuitiva, las dudas de los ciudadanos relacionadas con los trámites que dependen de su área. Sin embargo, para muchas personas, especialmente aquellas de mayor edad, no es sencillo poder realizar las gestiones de forma on-line. Es por ello que los funcionarios inciden en que están ofreciendo atención telefónica para informar y resolver dudas al usuario.

E insisten en que durante el estado de alarma la Seguridad Social ha habilitado un canal provisional que tiene como fin realizar las presentaciones de escritos, solicitudes y comunicaciones que tengan el carácter de inaplazable. Este canal estará disponible mientras dure el estado de alarma y el cierre de las oficinas de la Seguridad Social. Sirve para que los ciudadanos puedan hacer sus trámites sin necesidad de certificado digital o registro en la plataforma Cl@ve.

En la web se podrán encontrar los modelos de formularios de solicitud habituales para la realización de todas las distintas gestiones: pensión de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad...