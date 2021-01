Aumentan os controis ante o regreso ao perímetro individual da cidade

Santiago. Compostela volveu ao perímetro individual despois de dúas semanas de peche perimetral conxunto con Ames e Teo, o que provocou un aumento dos controis policiais, estratexicamente situados nas entradas das zonas comerciais. O obxectivo é dobre: ​​por un lado, evitar que persoas de fóra da cidade intenten acceder a ela sen un motivo xustificado. Por outro lado, evitar que os que estudan ou traballan en Compostela, pero non son da cidade, aproveiten a visita para facer compras.

Así, onte un dos controles situouse na avenida do Camiño Francés, xusto antes da chegada ao centro comercial As Cancelas. Así mesmo, a presenza policial dentro desta área comercial foi constante nos últimos días, especialmente desde o inicio do período de rebaixas.

A presenza policial tamén é habitual en accesos á cidade coma o do Romaño, Santa Marta ou o de Castiñeiriño. Este último foi precisamente un dos controis que se realizaron durante o día de onte. De feito, o Centro de Coordinación de Galicia acordou esta semana aumentar os controis da Policía Nacional e da Garda Civil nos centros comerciais e nos seus arredores “para evitar aglomeracións e desprazamentos innecesarios”. Á marxe, o organismo encargado de coordinar ás forzas da orde en Galicia intensificará a vixilancia no sector hostaleiro e comercial; así como o uso da máscara ou o cumprimento do toque de queda, que dende onte comeza ás 22.00 horas. ECG