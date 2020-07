Aumentará la vigilancia en el Campus Vida para evitar que aparquen las autocaravanas

Santiago. “O estacionamento de autocaravanas está regulado na ordenanza xeral de circulación e uso da vía pública, que o prohíbe no casco urbano, agás nos espazos habilitados para elo”. De esta forma, desde el Concello indicaron que la Policía Local incrementará la vigilancia en el Campus Vida para que no se repita la imagen con numerosas caravanas estacionadas en la zona durante los últimos días. “Velaremos para que se cumpra a ordenanza, avisando a quen incumpra e establecendo as sancións que correspondan”, incidieron desde Raxoi.

Todo ello después de que el Campus Vida se haya convertido en las últimas semanas en una especie de camping improvisado. Ante este escenario, usuarios habituales de la ORA se pusieron en contacto con este periódico para denunciar la presencia de numerosas autocaravanas en plazas de aparcamiento que, en teoría, no están destinadas al estacionamiento de viviendas rodantes. “Desde cando o Campus Sur é un parking de caravanas? Cada día hai máis”, denunciaba una residente en el área metropolitana que cada mañana se desplaza a trabajar a la capital gallega, donde estaciona su turismo en el área universitaria, puesto que ofrece servicio de ORA de larga duración.

La joven aseguraba que a medida que avanza el verano la llegada de roulottes al Campus va en aumento y que se notó especialmente con el inicio de las fiestas del Apóstol.

Desde el Concello indican que la explanada de Salgueiriños está habilitada para el aparcamiento de autocaravanas. Cuenta con capacidad para cien vehículos de este tipo. Este espacio ofrece, además, el servicio de vaciado del depósito de aguas grises y aguas negras; y el llenado del tanque de agua potable. Tiene una tarifa de acceso de 3,50 euros al día, al que se sumarían otros tres por el cambio de las aguas.

Pero es evidente que el recinto de Salgueiriños no tiene nada que ver con el atractivo del Campus Vida, donde además de la sombra que regalan los frondosos árboles del entorno y la paz que se respira en la zona en este época del año con las facultades sin actividad; también beneficia la situación estratégica, a escasos metros del centro. ECG