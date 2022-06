Auserón, letras e música entre a Selic e o Auditorio

O músico e filósofo Santiago Auserón colleu o relevo de James Rhodes e encheu a Praza do Toural na segunda xornada da Selic. Festival da Lectura, tan só unhas horas antes da súa segunda gran cita coa cidade, o concerto que ofrece con La banda de Juan Perro no Auditorio de Galicia, domingo ás 20:30 horas, para presentar o disco Libertad. Auserón quixo destacar a honra que supón para el formar parte da Selic, “porque á confluencia de música e literatura, ou de música e pensamento é algo ao que o festival lle presta especial atención”.

No Festival da Lectura, o tamén filósofo conversou coa xornalista de El Progreso Marta Veiga, arredor do seu último ensaio, Arte sonora, produto da súa tese doutoral, na que investigou arredor do vencello da música e o nacemento da filosofía na Grecia arcaica e clásica. Pero o diálogo foi máis alá, e Auserón e Veiga trataron tamén as raíces africanas da música popular española ao fío da terceira edición do anterior libro do zaragozano, El ritmo perdido.

A cativada foi tamén en boa parte a protagonista da segunda xornada da Selic, cunha cita por partida dupla, co contacontos en movemento Unha viaxe á selva! de Árbore Azul ás 12:30 horas no lucernario da Fundación Granell, inspirada na obra Selva de Marina Gibert. Unha actividade que buscou “conectar coa respiración, co corpo e o co movemento e contar a historia, entre todas, creala e imaxinala”, comentaron desde a editorial. E ás 18 horas con R.J. Peralta e Blanca Millán, no mesmo lugar, as persoas máis pequenas da casa gozaron como espectadores de contos e cantos das obras conxuntas de Peralta e Millán: Acouga, Babau, Bos días, avoa e ¡A la cama, Martín!.

Durante a mañá, ás 12:30 horas no Toural, tamén tivo protagonismo a poesía, da man das primeiras obras de Alba Doval (Unidade, Rodolfo e Priscila) e Ángel Suanzes (E se a memoria está na boca, Urutau), dous poemarios ligados polas concepcións dos espazos e dos corpos. Alén diso, sobre o seu libro, Suanzes, quixo destacar o intento por superar o nesgo de xénero rodeándose de mulleres, como é o caso da fotógrafa autora das imaxes que acompañan os seus poemas, Clara Honorato.

Pola tarde, tamén na Praza do Toural, ás 18:30 a protagonista foi a tradición oral a través do libro editado pola @Central Folque, Pandereteiras de Mens, de Beatriz Busto. A musicóloga e antropóloga conversou coa xornalista do Faro de Vigo Selina Otero, arredor do tratamento do folclore desde o NO-DO ata hoxe en día, reivindicando a cinco pandeireteiras da comarca de Bergantiños que nos anos setenta se subiron a un escenario “cando aínda esa música non era considerada pop-ular, como o é agora”, comentaba.