Avance dos traballos na Ruta Inglesa no Tambre

MELLORA. A Xunta avanza nas obras de mellora e integración paisaxística do Camiño Inglés nas rúas Garabal e Mulas, ao seu paso polo polígono do Tambre, en Santiago. Estas actuacións, que comezaron este mes, supoñen un investimento autonómico de preto de 1 millón de euros. No marco desta intervención xa se executaron as accións de roza e de limpeza e estase levando a cabo o movemento de terras, escavando a zona de ensanche da estrada de Garabal e os aparcadoiros. Tamén se realizou a escavación e o saneo da senda que unirá o tanatorio e o cemiterio de Boisaca. Ademais xa se substituíu a canalización de abastecemento de auga de fibrocemento existente na rúa Garabal por unha de polietileno. Na xornada de hoxe prevese o comezo dos traballos de canalización de saneamento, das drenaxes de pluviais e do alumeado. As obras teñen como obxectivo humanizar o itinerario do Camiño Inglés nesta zona industrial. redacción