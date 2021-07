Avanzan a buen ritmo las obras para O Son do Camiño Perseidas

A diez días del inicio del primer festival Son do Camiño Perseidas, el montaje de la infraestructura necesaria para su celebración en el Auditorio do Monte do Gozo se encuentra ya muy avanzada, y su imagen es una de las más ilusionantes para los melómanos que se darán cita este mes en Compostela para disfrutar de los primeros conciertos en gran formato que traerá la programación especial del Xacobeo a la capital gallega.

El festival hereda el espíritu de su antecesor, O Son do Camiño, pero adaptado a los nuevos tiempos de la pandemia, es decir, con una drástica reducción de aforo, estrictas medidas higiénicas y repartido en once días, del 14 de julio al 8 de agosto, lo que supone según sus organizadores “una punta de lanza para la reactivación de la cultura y de la industria de la música en Galicia y en todo el país”, y en cuya organización trabajan cerca de trescientos trabajadores directos.

La primera en subir al escenario será Rozalén, que compartirá estreno con Guadi Galego, y para el que ayer quedaban unas cuarenta entradas a la venta. Otros artistas como Vetusta Morla, XCamilo e Izal ya agotaron las suyas en apenas unos días de venta, y hay pocas disponibles para Andrés Suárez, Xoel López, Sabela, Estopa y Melendi, tal y como advirtieron fuentes de la organización, que recuerdan que O Son Do Camiño Perseidas contará “con un total de dieciocho artistas distribuidos en once días”.

Será la vuelta de la música en directo a este mítico escenario después de que se aplazase por dos veces consecutivas el festival original, O Son do Camiño, que estaba anunciado para este mes de junio y que finalmente se trasladó para el verano de 2022.

GRAN FORMATO. Pero también será la vuelta a la música en vivo en gran formato tras “el verano en barbecho que supuso el de 2020”, señalan desde la productora, para quienes el festival supone, además, “todo un ejemplo de reactivación turística en la Comunidad Autónoma, algo que sin duda sucederá de manera sobresaliente en el verano de este año 2021”, dicen.

Y es que para sus promotores, el cartel, “que cuenta con grandes nombres de Galicia, de España y del extranjero”, será “uno de los mayores atractivos culturales de todo el país este mes de julio y principios de agosto”, con una estimación aproximada de un máximo de 5.000 personas por concierto.

El recinto, en el que se está trabajando desde hace días, estará parcelado en cinco sectores que al igual que las zonas de trabajo, se han denominado como siete de las históricas entradas a la ciudad desde cada una de las rutas del Camino de Santiago.

Así, el público se distribuirá por Trinidade, Camiño Francés, Faxeira, Algalia, Mazarelos, Atalaia y Porta da Pena.

MEDIDAS DE SEGURIDAD. Además, los responsables de la organización inciden en la seguridad sanitaria que tendrán todos los conciertos, “que contarán con la total garantía de desarrollo en un entorno para el que se han dispuesto todas las medidas de prevención, seguridad y control frente al COVID-19”.

Las entradas para cada concierto de O Son do camiño Perseidas, a excepción de los que ya están agotados tras completarse el aforo, están a la venta a través de la web www.osondocamino.es.

Sin duda será uno de los grandes atractivos de la programación cultural de este Año Santo, que poco a poco va reactivando la agenda de actividades para todos los gustos.