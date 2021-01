Aviso a navegantes: en marcha la formación de nuevos lobos de mar

Gabriel Mallo, marino y propietario de Merak Naútica, con sede en Vigo, acaba de comprar la escuela Portomeloxo con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a los interesados en obtener algunos de los títulos que habilitan para pilotar embarcaciones deportivas. Portomeloxo, radicada en Teo y con mucha influencia tanto en la comarca compostelana como en toda Galicia, fue pionera, hace ya muchos años, en organizar cursos semipresenciales o totalmente online para formar a los futuros navegantes, modalidad que poco a poco fue ganando peso. Ahora su fundador, Pedro Puialto, cede el testigo a Mallo.

Actualmente, y más desde el inicio de la pandemia sanitaria, la variante online cuenta cada vez con más adeptos, especialmente entre los trabajadores que tienen problemas de horario para asistir a clases presenciales. Gabriel Mallo también ofrece desde 2003, a través de Merak, numerosas actividades relacionadas con la náutica de recreo, desde organizar prácticas homologadas para obtener diversas titulaciones náuticas (PER, Patrón de Yate, etc.) hasta hacer cursos de vela, de radar, de pilotaje o de navegación de altura.

El marino y empresario, en torno a su iniciativa de asumir la gestión de Portomeloxo, afirma que se trata de una muy buena inversión de cara a mejorar la oferta de la empresa que dirige. Señala, sobre este particular, que el sector está aguantando bien la crisis derivada de la pandemia y que el volumen de trabajo se mantiene en el nivel de la última década. En este sentido, apuesta ahora por la formación, teniendo en cuenta que el alquiler de embarcaciones es un segmento mucho más estacional. Destaca asimismo el alto nivel alcanzado por Portemoloxo, con herramientas muy competitivas para impartir cursos online, y señala que Galicia es una escuela de referencia en náutica deportiva, con muy buenas embarcaciones y gente muy profesional.

Aunque mucha gente sigue los cursos de navegación solamente con el objetivo de poder disfrutar del mar tras adquirir una embarcación, lo cierto es que la obtención de ciertas titulaciones puede abrir las puertas a muchas posibilidades laborales. El los últimos tiempos tienen mucho tirón, por ejemplo, las empresas y particulares con mucha experiencia que se ofrecen para trasladar barcos por mar desde o a cualquier destino. La tarifa suele rondar los tres euros por milla.

En breve, por cierto, arrancarán los nuevos cursos semipresenciales para conseguir los títulos de PNB (Patrón para la Navegación Básica) y de PER (Patrón de Embarcaciones de Recreo). El plazo de inscripción ya está abierto y concluirá el 1 de febrero. Servirán para preparar los exámenes extraordinarios que tendrán lugar antes de Semana Santa, en fechas todavía por concretar, por parte de la Consellería do Mar. Los cursos están organizados por Portomeloxo y por el Multiusos Fontes do Sar y se han adaptado a un formato especial para minimizar los riesgos de los alumnos, sustituyendo algunas de las clases presenciales previstas por sesiones de videoconferencias interactivas.

También es posible realizar los cursos en la modalidad solo a distancia y participar igualmente en los exámenes extraordinarios que se celebrarán en la Escuela Náutico Pesquera de Ribeira. Para inscribirse en los cursos basta con rellenar el formulario correspondiente de la web y enviarlo junto con el resguardo del pago del curso teórico, aunque también es posible realizar el pago en efectivo el día de la presentación y entrega de materiales que tendrá lugar el 6 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, en el Multiusos. Los precios de los cursos oscilan entre los 170 (PNB online) y los 310 euros (PER presencial), con materiales incluidos.