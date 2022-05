Aviturga acusa a Rosón de favorecer los intereses del sector inmobiliario

Santiago. La Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Galicia, Aviturga, tacha de “intolerable” la actitud del Concello de Santiago y especialmente de la concejala Mercedes Rosón, “totalmente alineada”, señalan, “con los intereses de las empresas del sector inmobiliario y en contra de las familias de Santiago, propietarias de las viviendas vacacionales en el centro de la ciudad”.

La directiva de Aviturga, que advierte a Rosón que no cederá “a la extorsión a la que está sometiendo a los propietarios”, pide al gobierno local que explique claramente cuáles son “las motivaciones que les llevan a defender los intereses de las inmobiliarias frente a los de los propietarios particulares”.

Aviturga acusa a Mercedes Rosón de “engañar y confundir” a la opinión pública cuando afirma que la postura del Concello está avalada por una sentencia judicial contraria a la legalidad de las viviendas de uso turístico. “Ella sabe perfectamente que es totalmente falso. Lo único que hay es una sentencia sobre un caso particular y concreto, que no crea jurisprudencia al no haber sido dictada por el Tribunal Supremo”, apuntan desde la asociación.

Para los representantes de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia resulta “inaudito” que el Concello de Santiago “manipule la información a su antojo para amedrentar y asustar a las familias de Santiago en una campaña de auténtico acoso motivada por el empecinamiento de un gobierno local anclado en un modelo turístico propio de las décadas de los 60 y 70 y sin capacidad para evolucionar y adaptarse a las nuevas tendencias”.

Desde Aviturga califican de incomprensible que Mercedes Rosón “pretenda modificar el Plan Xeral de Santiago a su antojo para frenar una actividad que es, en la capital gallega y en toda la Comunidad, la cuna del desarrollo de un sector, el turístico, fundamental en la economía actual”.

“Posicionarse en contra de este modelo alojativo no es solo hacerlo contra los pequeños ahorradores compostelanos; contra familias que poseen una segunda residencia y optan por el alquiler estacional; es también hacerlo contra el pequeño comercio y contra la hostelería local, que tiene en los huéspedes de los alojamientos vacaciones un alto porcentaje de sus clientes”, argumentan desde Aviturga. REDAC.