Axudas á restauración e a autónomos pola covid

PRAZO. A xunta de goberno Local, reunida onte en sesión extraordinaria e urxente, acordou ampliar o prazo de xustificación, ata o 30 de novembro, de dúas convocatorias: a de Axudas para a mellora e innovación da restauración e hospedaxe compostelá. Plan de reactivación do sector turístico Covid19, e a de Axudas a empresas para a reactivación económica Cómpostela Móvese 2020-Covid19 para autónomos e micropemes de menos de 11 traballadores de Santiago de Compostela. Unha vez aprobada esta ampliación, vaise ordenar a publicación no BOP da nova data, tal e como establecen as bases e a normativa xeral de subvencións. Ademais, deuse conta da operación orzamentaria de modificación de crédito “expediente de modificación de crédito mediante complemento de crédito con número 2020-SUPLE-04 por importe de 100.000 euros”, destinado á convocatoria de axudas para a mellora e innovacion da restauración e hospedaxe compostelá. ecg