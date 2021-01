Balance: en los doce meses de 2020 no se registraron valores bajo cero

El inicio de 2021 está siendo especialmente gélido en la capital gallega, con temperaturas mínimas bajo cero. Un escenario que contrasta con lo sucedido el año anterior, cuando en los doce meses “non se baixou dos cero graos, sendo precisamente esa a temperatura que se mediu o 11 de xaneiro, e que á postre resultou ser a mínima absoluta de 2020”, tal y como indica el director del Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la USC. “Noutras cinco ocasións, a mínima do día situouse entre 0º e 1º”, afirma José Ángel Docobo.

Además, el informe meteorológico de 2020 realizado por el Observatorio de la USC muestra que las temperaturas mínimas más elevadas tuvieron lugar en agosto: “Na noite do día 7 dese mes non se baixou dos 19,6º. Son tamén salientables as dos días 27 (18,8º), 11 (18,6º) e 19 (18º). O 14 de setembro, a temperatura mínima foi de 18,5º”.

En cuanto a las máximas, el dato más elevado del año (35,2º) se registró el 18 de julio, y las jornadas del 6 de agosto (34,6º) y del 12 de septiembre (34,2º) completaron el top 3 de 2020.

Por contra, en seis jornadas la temperatura máxima se situó por debajo de los 10 grados. Destaca la del 4 de diciembre, con solo 6,3º, además de otros cuatro días del último mes del año y uno en marzo. En este sentido, la máxima de ayer en Compostela no superó los 7,84º que se midieron a las 14.30 horas. La ciudad se vio afectada por el paso de un frente gélido, manteniendo los termómetros por debajo de los cero grados durante toda la madrugada (a las 00.00 horas ya se contabilizaban valores negativos en algunos de los puntos más fríos de Compostela) y llegaron hasta las 10.20 horas de la mañana cuando la media en la capital gallega se situó en los 0,2 grados positivos.

La temperatura mínima bajó hasta los -2,2 grados a las 06.30 horas. Además, a partir de las tres de la tarde de ayer empezaron a bajar de nuevo los termómetros, anunciando otra noche de heladas intensas en la que, de acuerdo con las previsiones, la media de las mínimas volvería a situarse en torno a los dos grados negativos mientras que la máxima podría alcanzar los ocho positivos. Una vez que se disipen las nieblas matinales lucirá el sol durante toda esta jornada de Reyes en la capital gallega.