Balance meteorológico del año: ni gota de lluvia en julio y más de 30º en 24 días

El año 2020 fue uno de los más cálidos en las últimas décadas en Santiago: nada menos que en 24 días se superaron los 30º, tal y como recoge el balance meteorológico del Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la USC, que refleja, además, un verano especialmente seco. En este sentido, José Ángel Docobo, director del Observatorio, destaca que en el mes de julio “non caeu nin unha pinga na cidade de Santiago”. En cuanto al dato de lluvia, pese a que el año 2020 “rematou con moitos días con precipitacións e cunha importante cantidade de choiva recollida, o que transmitiu a sensación de que o ano foi moi chuvioso, realmente non foi así”, indica Docobo. Y es que aunque diciembre fue el mes en el que más llovió, el dato total del año, 1.641,7 litros/m2, “non chegou á media das últimas décadas en Compostela, que está un chisco por riba dos mil oitocentos litros/m2”, subraya el director del Observatorio de la USC, centro colaborador de la Agencia Estatal de Meteorología. No obstante, Docobo sitúa entre 1.600 l/m2 y 2.000 l/m2 el intervalo de normalidad correspondiente a las últimas décadas.

El informe del año muestra que después de un abril lluvioso y con poca insolación, en los cinco meses siguientes solo se recogieron 225 l/m2. “Porén a auga medida nos tres últimos meses do ano, especialmente en decembro (379,6 l/m2), paliou a seca acumulada”, indican desde el Observatorio. Además, en 2020 hubo solo 11 días en los que la lluvia superó los 30 litros/m2. Destacan las jornadas del 16 de enero –en la que se recogieron 87,3 l/m2–, del 15 de diciembre (73,2 l/m2), del 29 de enero (50,7 l/m2) y del 1 de marzo (50,1 l/m2).

Por otra parte, fueron 193 las jornadas en las que llovió en algún momento del día. Dicha cifra cae a 172 (47%) si no se consideran los 21 días (5,7%) con precipitación inapreciable, es decir aquellos con menos de 0,1 l/m2. “Todas elas son cifras que entran dentro da normalidade. Voltou a non nevar en Compostela. Non o fai dende o 27 de febreiro de 2018, pero non callou dende a noite do 12 ao 13 de marzo de 2013”, resume Docobo, que subraya el hecho de que en julio no lloviese ni un día: “Non se producía dende o ano 1981, a pesares dos 0,9 l/m2 do xullo de 1993 e dos 1,2 l/m2 de xullo de 2016”.

En cuanto a las temperaturas, la máxima del año (35,2º) se registró el 18 de julio. Las jornadas del 6 de agosto (34,6º) y del 12 de septiembre (34,2º) completan el top 3 de 2020. En septiembre también destacan los registros de los días 13 (33,6º), 11 (32,1º), 3 (31,6º), 9 (31,1º) y 10 (30,3º). “Tampouco é raro que en maio, sobre todo a finais, o termómetro supere os trinta, e así aconteceu tamén en 2020 en catro días, do 27 ao 30”, apunta el director del Observatorio.

Por contra, en seis jornadas la temperatura máxima se situó por debajo de los 10 grados. Destaca la del 4 de diciembre, con solo 6,3º, aparte de otros cuatro días del último mes del año y uno en marzo.

En lo que respecta a las mínimas, hay que destacar que en todo el 2020 “non se baixou dos cero graos, sendo precisamente esa a temperatura que se mediu o 11 de xaneiro, e que á postre resultou ser a mínima absoluta de 2020. Noutras cinco ocasións, a mínima do día situouse entre 0º e 1º”, afirma Docobo.

Mientras, las temperaturas mínimas más elevadas tuvieron lugar en agosto: “Na noite do día 7 dese mes non se baixou dos 19,6º. Son tamén salientables as dos días 27 (18,8º), 11 (18,6º) e 19 (18º). O 14 de setembro, a temperatura mínima foi de 18,5º”.

En cuanto al número de horas de sol, el dato total del año se situó en 2.208, superando la media. “Dita cifra supón un 50,3 % sobre as posibles horas de insolación. O mes máis soleado foi xullo con máis de 350 horas, seguíndolle xuño, setembro e maio. No lado oposto están decembro, con pouco máis de 62 horas, e abril, que non chegou a 110”, incide Docobo.

En este apartado destaca de nuevo el mes de julio, con 28 jornadas con más de nueve horas de insolación. Fueron en total 108 los días del año con más de nueve horas de sol. Por contra, no lució el sol en 44 días (nueve en diciembre y ocho tanto en enero como en noviembre).