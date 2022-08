Balance muy positivo de un Apóstol clásico con gran afluencia de público

Después de once días de fiesta, en la madrugada del lunes se puso punto y final al Apóstol 2022, una celebración cargada de actividades, todas ellas con gran presencia de público, tal y como confirman desde Raxoi. Todas las edades estuvieron representadas en unos festejos que, tras dos años de pandemia, recuperaron su formato tradicional. Miles de personas disfrutaron del programa, que tuvo como broche final los fuegos pequeños.

“Foron xornadas de noites intensas, con peches tardíos, botellóns, pero sen incidentes, que é o primeiro que se debe salientar, tendo en conta a gran cantidade de xente que había na cidade. O balance foi moi positivo, porque houbo un pouco de todo, con distintas variedades de estilos, e coido que tiveron un nivel óptimo para Santiago, como así amosan as cifras de participación”, señaló el concejal de Fiestas, Gonzalo Muíños, en declaraciones a EL CORREO GALLEGO.

Había muchas ganas de celebrar sin restricciones, como así se demuestra en la algarabía vivida durante todos los días, con calles y establecimientos abarrotados, desde primera hora y hasta bien entradas las madrugadas. Desde el casco histórico hasta la Alameda o Galeras, el discurrir de gente fue brutal en todo este tiempo, favorecidos también por las buenas condiciones meteorológicas.

En este sentido, el departamento que dirige Muíños quedó muy contento con la experiencia de los diferentes conciertos, divididos en la Quintana, Mazarelos y el parque de Galeras.

“Todos os grupos amosaron unha gran calidade, para o deleite do público congregado. Houbo espazo para a xente moza, especialmente nos concertos de Galeras, nos que actuaron grupos emerxentes nunha contorna que gustou a todos. Houbo tamén propostas para as familias e grupos referentes na Quintana. A praza estivo chea co concerto de Calexico e de Heredeiros da Crus, pero tamén coa Real Filharmonía e coas agrupacións folclóricas, citas ineludibles destas festas”, detalló.

Entre los momentos destacados también estuvieron, un año más, los fuegos, un espectáculo pirotécnico que volvió a enamorar a propios y extraños en la noche del pasado domingo. “As imaxes aí están. Quedaron moi bonitos, superando ao ano pasado, tanto o 24 como o 31. Foron de maior calidade e cunhas mellores tracas finais”, citó el edil, quien siguió la última representación desde la Intermodal.

Asimismo, desde el Concello también valoran muy positivamente la asistencia al cine al aire libre en el parque Eugenio Granell, las actuaciones realizadas en la plaza de Mazarelos, así como la celebración de la jornada del Traxe Galego, con gran participación en todas las propuestas, entre ellas, los novedosos talleres.

Todo ello redondeó una nueva edición del Apóstol, unas fiestas que marcan los días grandes del año compostelano. Desde el pregón de Tamar Novas hasta la pirotecnia final, quedó patente que Santiago volvió a saborear y a disfrutar de lo que suponen estos festejos para la capital gallega.