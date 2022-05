Bancos y arbustos dan la ‘puntilla’ a las eternas obras de Concheiros

No hay mal que cien años dure, y las obras de Concheiros no iban a ser ajenas al refranero, aunque sea por poco, como quien dice. Los trabajos están a punto de finalizar, y la empresa se afana con remates más estéticos. Sobre todo el mobiliario, que hoy comenzarán a instalar. Serán sesenta bancos los que cubran todos los recovecos de la calle, aunque algo menos de cincuenta, en este caso de madera, ya están listos para su colocación. Los de piedra probablemente tendrá que instalarlos el propio Ayuntamiento.

Ayer durante toda la jornada se procedió a plantar unos arbustos en las zonas de árboles, alrededor de ellos. No todo el mundo les encontró la gracia, pero el concejal explica que son necesarios para evitar que las ruedas de los coches invadan ese espacio, algo que sin duda sucedería. También estaba previsto empezar con los bancos, de metal y madera, como se ve en la imagen, pero finalmente esa labor quedó para hoy.

Además de los bancos, con esa gran cifra de sesenta, y de los arbustos que se están plantando, también está previsto colocar jardineras y papeleras a lo largo de toda la calle. Incluso no se descarta otro tipo de obstáculos, en este caso bolardos, para impedir el aparcamiento indiscriminado, algo que ya se está produciendo, y que favorece el hecho de que toda la rúa esté al mismo nivel, sin aceras sobreelevadas.

Asimismo, otra de las labores que falta es la de pintado, tanto de los dos carriles como de las zonas de aparcamiento o de carga y descarga, así como la parada del bus, entre otras. Sin embargo, el coste que supone este pintado, de más de cincuenta mil euros, supone que quizá tenga que asumirlo aparte el concello. No está claro todavía ni cuándo ni quién se encargará de la brocha.

El nudo de Concheiros, la famosa plaza que no es plaza y desorienta a todo el mundo, sigue quitando el sueño en el pazo de Raxoi. Algo habrá que hacer para reordenar un espacio que no quedó a gusto de nadie. En las últimas jornadas, el concejal de Obras, Javier Fernández, se reunió en la zona con representantes de Cogami y la Once para estudiar todas las posibles mejoras que éstos reclamen. “Nos dieron algunos apuntes, y por supuestos los tendremos en cuenta todos. Para nosotros, la seguridad y la accesibilidad son absolutamente prioritarias”, insistió el concejal. Lo que sí ya está claro que se hará es pintar en la plaza una zona con una resina especial, una especie de pintura rugosa o tridimensional que les ofrezca una referencia a los invidentes, porque ahora mismo, con toda la plaza abierta y a monte, no la tienen. Ningún peatón sabe exactamente por dónde tiene que circular, y eso es algo que se puede comprobar a diario. Ya no digamos en el caso de los peregrinos, que no están habituados a pasar por la zona, lógicamente.

Por el momento no se contempla a corto plazo dejar un solo carril en cada sentido en esa zona de Rodríguez de Viguri, pero la idea y el debate están abiertos, como avanzó este periódico. También en la propia calle Concheiros, aunque algunos negocios mostraron ya sus reticencias, a pesar de que muchos vecinos consideran que sería lo más razonable para reducir el intenso tráfico que tenía antes de las obras la rúa, y que probablemente recuperará ahora.

La empresa acaba de solicitar la recepción parcial de las obras. Esto significa que, en cuanto se concluyan los trámites administrativos que ellos conlleva, se podrá ya abrir al tráfico la rúa. Es algo que sucederá en un breve espacio de tiempo.