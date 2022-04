Bando responde a las denuncias y estudia tomar acciones legales

Santiago. La perrera de Bando ha salido al paso de una polémica surgida en las últimas fechas a través de las redes sociales, por el bloqueo de la adopción de un animal a una señora de Madrid. Tanto es así que la Fundación estudia incluso la posibilidad de emprender acciones legales ante la campaña de difamación e insultos que están recibiendo.

En este sentido, una supuesta asociación llamada Denuncia Animal España, acusa al centro compostelano de denegar, en el último momento, la entrega de un Beagle de 14 años llamado Pol a la acogedora, todo ello, en base a su versión, sin motivo aparente.

Esta acusación se ha traslado por diferentes medios, poniendo el foco también en el supuesto trato que reciben los animales en las instalaciones de la capital gallega. Por ello, desde el refugio han tomado cartas en el asunto y no están dispuestos a aceptar semejantes calumnias.

“En primeiro lugar, queremos deixar claro que para unha adopción, primeiro queremos coñecer ás familias, para saber que o animal vai estar en boas mans. Neste caso, como se trataba dunha muller que xa adoptara noutras ocasións, confiamos nela e aceptamos que se envíase o can por unha empresa de transporte especializada. Porén, cando xa estaba na gaiola para viaxar, percibimos como no documento, o animal non viaxaba para a dirección indicada, senón para unha residencia doutra comunidade”, explica la directora, Olaya García, en declaraciones a EL CORREO.

Cabe citar que Pol era adoptado por una señora que reside en Madrid (antes vivía en Ourense), pero el viaje estaba registrado para un emplazamiento de León. Así, desde la supuesta organización denunciante, este espacio era sólo una parada intermedia dada la avanzada edad del ejemplar, pero desde Bando lo ponen en contexto.

“En canto soubemos do cambio de dirección, falamos coa adoptante, pero a confianza rompeuse porque, primeiro, non tiñamos constancia desa parada, e, despois, deu versións diferentes e contraditorias”, detalla la gerente.

Por ello, remarcando que no se produjo ningún trámite irregular, se llevó a cabo la devolución de las tasas, excepto los gastos de gestión, para que el perro pueda encontrar un nuevo hogar. “Nós xestionamos as adopcións e somos responsables delas, polo que non ten sentido que acabe noutra residencia animal”, sentencia.

Ahora, tras esta deriva de la situación, la cual no comprenden, más allá de las posibles medidas a tomar, esperan que a Pol, “que está atendido igual que o resto de cans, que goza de boa saúde e que é sociable”, le aparezca una buena familia. ecg