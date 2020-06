¡Basta ya!

NUESTRO GOBIERNO patriótico acaba de aprobar la ayuda del Ingreso Mínimo Vital que irá de los 462 a los 1.015 euros por hogar. No pongo en duda que es algo necesario si se distribuye con equidad y justicia, pero me pregunto si estas personas que van a percibir ese salario no podrían contribuir haciendo labores a la sociedad a cambio de esta aportación económica; o quizás el motivo sea para conseguir más votos en próximas elecciones... “si no nos votáis, los que vengan os lo van a quitar”. Por ejemplo, podrían trabajar a media jornada y se dedicarían a ayudar a personas de la tercera edad que se encuentran solas para acompañarlas a la compra, dar un paseo o al ambulatorio.

Existen muchos centros oficiales, escolares, etc., que se pueden pintar y reparar, calles para limpiar, reparar aceras, limpiar los montes para evitar incendios, jardines y parques para adecentar, etc. etc., y dependiendo del oficio que tenga cada uno, los concellos pueden tirar de esa mano de obra que, en lugar de estar en su casa, o haciendo “chapuzas a domicilio” pueden sentirse más útiles a la sociedad realizando estos trabajos que quedándose en casa.

También causa estupor que se persiga al empresario que vende letreros que ponen “Aquí vive la reina de la casa”. ¿Acaso van a tirarle de las orejas a Ikea porque en sus felpudos ponen “Bienvenido a la república independiente de mi casa”?. ¿Quizás me mandarían a la hoguera si en mi felpudo pone “Bienvenido a la monarquía independiente de mi casa”?, porque, ¿a quién no le dijeron nunca que era el rey o la reina de su casa?

Piden a bombo y platillo igualdad desde este Ministerio, pero ¿cuántos hombres trabajan ahí con cargos a dedo?, ¿y a cuántas mujeres han contratado? Serán cargos patrióticos...

Preocupa también leer estos días que están empezando a lanzar globos sonda con nuevas subidas de impuestos, las fiestas siempre las acaba pagando Juan Pueblo, porque ellos, nuestros políticos no se bajan los sueldos patrióticos ni sus dietas patrióticas. ¿Cuántos renunciaron a ellas durante el confinamiento sin aparecer por el Congreso? En lugar de eliminar cargos públicos, crean más secretarios de Estado patrióticos. En lugar de hacer un ERTE como no le quedó más remedio que llevarlos a cabo el comercio y la industria de este país, ellos durante el confinamiento crean puestos patrióticos. No son conscientes de la que está cayendo; como viven alejados de la realidad aún no se han apretado el cinturón y no han reestructurado tantos ministerios “patrióticos” para ahorrar como estamos haciendo todas las familias españolas. Por cierto, ¿se acuerdan de las liortas de estos políticos patriotas cuando se quejaban amargamente de las puertas giratorias? Yo solo recuerdo la que había en el Hotel Compostela, donde está hoy día el Banco de Santander, pero ellos, que son unas mentes prodigiosas han encontrado unas puertas mas cómodas y modernas: las puertas automáticas que son mas rápidas y mucho más silenciosas para que nadie se entere de quien entra o sale con mucho sigilo.

Creo que tenemos demasiados salva patrias en este país y hoy sí que habría que empezar a reivindicar aquella frase que hicieron famosa los patriotas hace años: ¡Basta ya!