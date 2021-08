‘Boas Novas no Camiño’: intercambios culturais con outros países europeos

Santiago. A Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural (AGPXC) vai desenvolver durante o mes de setembro a programación Boas Novas no Camiño, unha iniciativa divulgadora enmarcada no programa O Teu Xacobeo da Xunta de Galicia que ten como obxectivo crear sinerxías e espazos de diálogo entre prácticas culturais galegas e proxectos de obxectivos similares que se desenvolven noutros países europeos como Portugal, Francia, Dinamarca, Italia ou Reino Unido.

Serán en total catro xornadas nas que se tentará dar resposta ás necesidades culturais dos territorios, a través do coñecemento e a análise de experiencias de proxectos relevantes e sustentables, enmarcados dentro dos parámetros das boas prácticas culturais, co obxectivo de poñer en valor as iniciativas culturais presentes nos diferentes traxectos do Camiño.

Nos encontros van participar expertas e expertos internacionais e galegos vinculados ao proxecto Banco de Boas Prácticas para a Xestión Cultural, desenvolvido pola AGPXC co apoio da Deputación, e que reúne 100 proxectos culturais. Ao longo de catro semanas desenvolveranse conferencias, seminarios, foros e xornadas formativas.