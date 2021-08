Bodas de diamante de una histórica promoción sacerdotal del siglo XX

Benito Paz era de joven muy buen estudiante. Del día de su ordenación sacerdotal recuerda que se despertó con la noticia de “que empezaban a construir el Muro de Berlín”. También que la misa de ordenación fue solemnizada por la Schola Cantorum del Seminario, que aquel día hizo vibrar San Martín Pinario como hoy lo hará él con su armonio. “De aquella, yo tocaba los órganos de San Martín, pero ahora, por desgracia, están inutilizados”, lamenta. Tras celebrar su primera misa, regresó a Santiago el 30 de septiembre de 1961. “Había muchísima gente delante de un escaparate de O Toural, me acerqué a ver qué pasaba; y resulta que allí había una tele y estaban emitiendo el primer telediario que se vio en Santiago”, relata. Como se llevaba bien con los libros, el cardenal Quiroga Palacios le envió a Roma. “Hice la licenciatura de Teología en la Universidad de Santo Tomás, donde estudiaban los papas; y luego, como no quería regresar al Seminario a dar clase, le pedí al arzobispo que me dejase ir a París, donde me especialicé en Hebreo y Griego Antiguo, materia que estudié en la Sorbona con el teólogo Oscar Cullmann”.

A su regreso a Santiago, y tras su paso por la parroquia de Fisterra y por un colegio de A Coruña, Paz también decidió secularizarse.

Así, empezó a dar clase en el colegio de los Escolapios de la ciudad herculina, donde impartía Galego. “Como tenía miedo a perder la plaza, me matriculé en Filoloxía Galega y en unos años conseguí el título y también la plaza de profesor en el colegio, donde me jubilé”, explica. Casado, padre de dos hijos y abuelo de tres nietos, en el contexto de una placentera jubilación se animó a seguir estudiando. Así, en 2015 se graduó en Belas Artes.