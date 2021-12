Bonnie Tyler brilló como una gran diva del rock y con un repertorio estelar

Santiago. Bonnie Tyler brilló anoche en el Multiusos de Sar como la gran estrella de rock que es. Y es que la galesa lo vale. A sus 70 años, ofreció al público gallego una actuación magistral. Ni siquiera el gran contraste climatológico (el fin de semana actuó en las islas Canarias con temperatura agradable y ayer le tocó enfrentarse al diluvio universal en Compostela) le hizo temblar la voz. Esa rasgada que tanto la caracteriza y que le sirvió para convertir en mundiales y eternos temas tan suyos como It’s a Heartache, Total Eclipse of the Heart u Holding Out for a Hero. La diva galesa se encuentra de gira por España para presentar su último álbum, Between The Earth And The Stars, un trabajo que dará a conocer por toda Europa y otros continentes. Ayer lo hizo en la capital gallega ante un auditorio en el que se reunió una nutrida asistencia que no dudó en aclamar a la cantante británica. Ella lo agradeció con la mejor de sus sonrisas y alguna que otra palabra en castellano. a.r./J.T.