Bonnie Tyler: “Hacer un dueto con Springsteen me hubiese gustado”

La cantante británica Bonnie Tyler reconoció ayer que de todas las colaboraciones que ha realizado a lo largo de su amplia carrera artística le queda pendiente conseguir un dueto con el músico estadounidense Bruce Springsteen. “Me hubiese gustado hacer un dueto con Bruce Springsteen. Me encanta, quién sabe, por eso nunca digo nunca”, afirmó durante una rueda de prensa en Santiago, donde hoy ofrecerá un concierto en su gira de presentación de su último álbum The best is yet to come (Lo mejor está por venir).

“Me gusta mucho hacer duetos con grandes artistas, pero por los compromisos profesionales de cada uno es muy difícil coincidir”, admitió. La cantante galesa destacó asimismo el trabajo y las colaboraciones con los productores de muchos de sus éxitos, como es el caso del estadounidense Jim Steinman, de quien dijo que “ha sido maravilloso trabajar con él en los ochenta”.

“Mis álbumes más famosos fueron con él y gracias a esa colaboración he alcanzado la fama”, aseguró. Bonnie Tyler mencionó también a David Mackay, el productor de su nuevo álbum, con quien ya había trabajado en los setenta produciendo a finales de esa década uno de sus más famosos éxitos, It’s a heartache, canción grabada para su segundo álbum de estudio, Natural Force.

La artista británica, de 70 años, explicó que desde que comenzó su carrera a los 17 nunca se había visto obligada a interrumpir sus conciertos en directo, como ocurrió a causa de la pandemia del coronavirus. Por eso, afirmó que el título de su último álbum, Lo mejor está por venir traducido al español, es un canto a la esperanza.

Tyler reconoció que cuando está sobre el escenario la gente le demanda que cante sus grandes éxitos, pues es el estilo que le “caracteriza”, pero confesó que le encanta “el rock”. Sobre el título de la canción incluida en su último trabajo Stronger than a man (Más fuerte que un hombre), explicó que no se trata de reivindicación alguna y admitió que cree “en la igualdad”.

“He tenido mi propio lugar y siempre me he sentido igual que los demás. Nunca he competido con los hombres, porque yo tenía mi propio hueco en el mundo de la música”, subrayó.

Gaynor Hopkins (Neath, Gales, 8 de junio de 1951), mejor conocida por su nombre artístico Bonnie Tyler, es una cantante, compositora y empresaria galesa. Es poseedora de una voz muy característica, como ronca o rasgada.

Comenzó como cantante local en Swansea, y saltó a la fama con el lanzamiento de su álbum The World Starts Tonight (1977) y sus sencillos Lost in France y More Than a Lover. Su canción It’s a Heartache fue un éxito a ambos lados del Atlántico, alcanzando el número uno en varios países europeos y rompiendo las listas de éxitos estadounidenses. En 1979 ganó el 10º Festival Mundial de la Canción Popular con su canción Sitting on the Edge of the Ocean.

Su carrera alcanzó su punto máximo en la década de 1980 con su colaboración con Jim Steinman, lanzando éxitos internacionales como Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, If You Were a Woman (And I Was a Man), Here She Comes y Loving You’s a Dirty Job (but Somebody’s Gotta Do It).

Desde entonces ha continuado con su producción musical obteniendo diversos premios, e incluso participó en el año 2013 en el concurso de Eurovisión, quedando en el decimonoveno lugar con su canción Believe in me.

La galesa es poseedora de tres premios Golden Europa, un Premio Echo (en 1994, y una nominación en 1993) y el Premio Steiger por su destacada trayectoria. Además, recibió tres nominaciones al Grammy en la década de 1980 y tres nominaciones a los premios Brit, lo que define a la perfección el éxito que ha tenido a lo largo de toda su carrera musical.

Este año Bonnie Tyler ya ha actuado en varias ocasiones en España, concretamente a lo largo del verano, y por fin será mañana, martes 7 de diciembre, cuando la diva del pop ochentero regrese a un escenario, el del pabellón Multiusos Fontes do Sar, para deleitar al público santiagués con un concierto que comenzará a las 22.15 horas. En él presentará su último disco, The best is yet to come. Este es su octavo álbum de estudio, para el cual trabajó de nuevo con David Mackay, productor de su anterior disco Between The Earth and The Stars (2019). Se trata de un disco de estilo pop-rock con marcadas influencias de los años 80 que incluye canciones originales y cuatro versiones. La cantante británica afirma que “es simplemente rock pero dibuja una sonrisa en mi cara cada vez que lo pongo. Espero que estas nuevas canciones les levanten el ánimo. El momento en el que pueda ver sus caras sonrientes será muy especial. Prometo que lo mejor está por venir”.

El pabellón Multiusos Fontes do Sar tiene capacidad para acoger a más de 6.500 espectadores, y ayer por la tarde apenas quedaban entradas. Si bien las primeras entradas se pusieron a la venta a tan sólo 15 euros independientemente de si eran para pista o grada, los precios han ido subiendo en cada tanda de entradas que se ponía a la venta, y actualmente llegan hasta los 35 euros según la zona deseada.

Este concierto se enmarca en la expansión del festival Vilablues, que en sus seis ediciones realizadas ha recalado en Vilagarcía de Arousa y Noia, para ahora llegar con Bonnie Tyler a la capital gallega en su edición ‘Vilablues de Barrio’. La actuación contará con la colaboración del Xacobeo 2021-2022 y de la Xunta, ya que seleccionó este proyecto para la línea de ayudas puesta en marcha para paliar los efectos de la pandemia de la covid-19 en el sector musical.

Antes de la diva actuará Blues do país, un dúo formado por Bieitta James y Pepe King, que interpreta música blues en gallego. En su repertorio realizan reinterpretaciones de clásicos como Sitting on the dock of the bay (Sentadiña no pantalán), I just want to make love to you (Mirarche o cu), Killing me softly (Matasme despacio) o Mercedes Benz (Chimpín). Ninguna de sus actuaciones deja a nadie indiferente, y será un complemento perfecto para recibir a la estrella de la noche, Bonnie Tyler.