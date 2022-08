‘Bonotaxi’ e proxecto de reforma para o aparcadoiro do Parque Eugenio Granell

A sesión ordinaria da xunta de goberno local celebrada este pasado luns deixou varios titulares destacables.

Desta forma, foi aprobada a concesión de 43 axudas de bonotaxi por un importe global de 15.000 euros. Estas axudas estarán destinadas a persoas empadroadas e residentes no Concello de Santiago que teñan recoñecida unha discapacidade que afecte gravemente á súa mobilidade, impedíndolles ou dificultándolles a utilización dos transportes públicos colectivos; a aquelas que teñan recoñecida unha discapacidade visual que implique un grao de limitación na actividade igual ou superior ao 75%; ou ás persoas sometidas a tratamentos periódicos, administrados dende calquera centro hospitalario da cidade.

Tamén poden acceder a estas axudas aquelas persoas residentes no rural que padezan algún tipo de discapacidade, aquelas que presenten determinadas doenzas, ou persoas maiores de 65 anos afectadas polas limitacións derivadas da menor frecuencia ou accesibilidade ás liñas de transporte público.

Respecto ás axudas en particular, a cuantía das mesmas virá determinada segundo os ingresos da persoa solicitante, e será abonada nun pago único.

Así, as persoas cun límite de ingresos de ata o 150% do IPREM (Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples), poderán percibir ata 350 euros. Por outro lado, aquelas que ingresen entre o 150% e o 250% do IPREM anual poderán solicitar ata 250 euros, mentres que para aquelas cuns ingresos situados entre o 250% e o 300% do IPREM anual terán dereito a un máximo de 150 euros, tamén nun pago único.

O acordo publicarase no taboleiro de edictos do Concello, da Concellaría de Políticas Sociais e Saúde e na páxina web do Concello para os efectos de reclamacións e concederase un prazo de 10 días hábiles, a contar dende o día seguinte á data da publicación, para que as persoas interesadas poidan presentar as alegacións ou os documentos que consideren convenientes.

Tamén destaca a aprobación doutros dous proxectos da Concellería de Parques e Xardíns. O primeiro, para o acondicionamento do aparcadoiro de servizo do parque Eugenio Granell, cun orzamento de 131.696,97 euros (108.840,47 euros máis 22.856,50 euros de IVE) e un prazo de execución de 2 meses.

Así mesmo, aprobouse o proxecto básico e de execución da obra de conexión á rede de saneamento e acabados interiores dos vestiarios do servizo de Parques e Xardíns en Lamas de Abade por un orzamento de 48.339,51 euros (39.950,01 euros máis 8.389,50 euros de IVE) e un prazo de execución de 30 días. O obxectivo serádotar a este espazo, situado na marxe da rúa do Restollal, dun novo pavimento e mellorar a súa funcionalidade, para o que o proxecto contempla a construcción dun firme de formigón armado de 16 cm de espesor, sobre 20 cm de balastro artificial para a súa correcta nivelación, nunha superficie total de 1.360m².

Tamén, para a reparación e mellora do acceso sur do parque, prevese a extensión de 12cm de pavimento terrizo estabilizado sobre 15cm de balastro artificial, nunha superficie total de 539m², previo baleirado do material existente.

Cabe destacar que as actuais instalacións do viveiro municipal do Servizo de Parques e Xardíns atópase unha edificación auxiliar que é utilizada como vestiarios do seu persoal. O obxecto do proxecto é o remate exterior da edificación e realizar os acabados interiores de acordo á normativa técnica vixente.

Ademais, dita edificación sitúase nunha cota inferior á rede de saneamento municipal, situada na intersección da rúa da Divina Pastora coa rúa da Raiola, polo que require complementariamente a instalación dun equipo de bombeo de saneamento e a súa conexión á rede existente.