Borja Verea afirma que cobrar a taxa turística “é un parche dun goberno desnortado que non ten rumbo”

CONCELLO. Borja Verea, deputado no Parlamento de Galicia e presidente dos populares composteláns, afirmou que o goberno municipal do PSOE no que se refiere a taxa turística “non é fiable, porque non sabe o que quere”. “O único que sabemos a día de hoxe é que cambiou de criterio, hai dous anos estaba en contra e agora está a favor”. engadiu. Ademais, pediu ao goberno municipal que “aclare exactamente que taxa turística quere? Canto quere cobrar? A quen lle quere cobrar? Ou que quere facer con ese diñeiro recadado?”, xa que esta escapada cara a adiante parece un parche dun goberno desnortado que non ten estratexia nin rumbo”. Verea afirmou que “estamos ante un novo exemplo de falta de liderado e de deixación de funcións”, posto que dicir que “deseñar a taxa turística para Santiago é responsabilidade da Xunta de Galicia non ten nin pés ni cabeza”. Verea afirmou que é “unha irresponsabilidade deixar nas mans doutra administración “unha cuestión tan importante”. Sobre a posta en marcha do multamóvil, afirmou que “este goberno é un auténtico experto en recadar e multar”. ECG