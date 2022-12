Borja Verea aposta polo Defensor do Cidadán

O candidato á Alcaldía de Santiago polo PP, Borja Verea, mantivo unha xuntanza co decano do Colexio de Avogados compostelán e os membros da súa directiva. O líder popular leva meses reuníndose con colectivos claves da cidade para coñecer de primeira man a súas necesidades e preparar un programa de goberno realista que satisfaga á maioría.

Neste caso un dos principais temas a tratar foi a necesidade dun xulgado específico de violencia de xénero e outro de familia. Para Verea “as persoas son o primeiro e estamos a falar precisamente de dous áreas nas que recaen todos os asuntos relacionados coas mesmas”, e apuntou: “Santiago como capital de Galicia ten que ser un referente en órganos xudiciais”.

Verea, licenciado e doutor en dereito, coñece da importancia deste colectivo dentro da sociedade civil, e por iso afirmou que contará co Colexio de Avogados na Comisión de Seguridade se consigue a confianza desa gran maioría de veciños que necesita “para liderar o cambio en Santiago”.

Así, o candidato á Alcaldía agradeceu a implicación do Colexio, sempre a carón das necesidades da cidade, “propoñendo iniciativas para mellorar a vida dos veciños”. Exemplo disto, afirmou, é a proposta por parte do colectivo de exercer de mediador das reclamacións da cidadanía ao Concello de Santiago, un tema a ter en conta debido ao alto número de queixas que se cursan cada ano. Neste senso, Verea afirmou que habería que crear un departamento de reclamacións a modo de “Defensor do cidadán” dentro do concello. Así mesno, na xuntanza tamén se tratou a necesidade de aparcamento específico para os usuarios do xulgado.