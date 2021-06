Borja Verea pide también explicaciones a Raxoi por el caso del incendio de Oroso

Santiago. El diputado y presidente compostelano del PP, Borja Verea, incidió también en la polémica abierta esta semana por el incendio ocurrido en el municipio vecino de Oroso, a escasos trescientos metros de Santiago, que se saldó con una persona fallecida, y que el refuerzo de los efectivos de esta localidad en lugar de ser de Santiago fue una dotación de Arzúa la que acudió a relevar a los Bomberos que llevaban más de una hora actuando.

El argumento del gobierno local de que cuando se pusieron en contacto con el 112 para saber si se había activado el Plan de Emergencias para poder salir del municipio, desde el servicio se les informó de que ya estaba en camino otra dotación, no convenció tampoco a Verea, quien afirmó en una entrevista concedida a la cadena radiofónica Cope que en este tipo de circunstancias no parecía lógico que Santiago como localidad más próxima no hubiera acudido inmediatamente.

Recordó, además, que la propia Xunta había dejado claro que este plan de emergencias solo se activaba en caso de graves catástrofes, y nunca en un incendio urbano, por lo que reiteró que su grupo solicitará la comparecencia, del concejal compostelano de Seguridade, Gonzalo Muíños, para que aclare lo sucedido.

Borja Verea destacó que lo importante ahora era garantizar que este tipo de situaciones no se vuelvan a producir en un futuro, y se preguntó qué pasaría ahora mismo si se recibiera una llamada similar de cualquiera de los otros municipios del entorno. Para el presidente popular, la atención a las emergencias es un servicio esencial que es preciso prestar. Por ello, reclamó del gobierno local compostelano que ofrezca explicaciones claras de por qué no se atendió desde el primer momento la llamada de auxilio recibida. ecg