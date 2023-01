Broche de ouro a un 2022 no que o Gaiás recibiu un millón de visitas

A Cidade da Cultura despide 2022 que, marcado pola internacionalización, a dixitalización, o apoio á creación e a exportación dos seus contidos a centros doutras cidades e vilas, superou o millón de visitas. Así mesmo, acadou a cifra récord de 28 exposicións organizadas nun mesmo ano, un máximo conseguido precisamente durante a celebración do décimo aniversario do Museo Gaiás. Co obxectivo de levar os seus contidos máis alá de Santiago e ampliar o público que pode acceder a eles, as mostras exhibíronse non só nos espazos da Cidade da Cultura, senón tamén nunha decena de centros e museos doutras localidades.

Péchase así un exercicio no que un dos fitos foi a posta en marcha do Edificio Fontán, edificio no que traballan xa 130 persoas e que no seu primeiro ano organizou 112 actividades con 11.000 participantes, números que dan conta do grao de actividade desta nova infraestrutura dedicada a impulsar a calidade do sistema universitario galego e os estudos do patrimonio e o cal contáse con medrar ata chegar ós 200 traballadores.

Así, o balance cultural de 2022 péchase cun total de 200 actividades e máis de 190.000 asistentes, datos que acreditan como o número de participantes no programa do Gaiás se duplicou na última década.

UNHA COLABORACIÓN CONXUNTA. A oferta do finalizado ano veu marcada pola colaboración con trinta institucións europeas, apostando pola internacionalización con prestixiosos museos, como a exposición Obxectos de desexo. Surrealismo e deseño 1924-2020 ou Camiños creativos, mostra organizada con préstamos de obra de 30 institucións europeas. A dixitalización, con propostas como Carne y Arena de Alejandro G. Iñárritu ou o Galiverso, foi outra das claves. De feito, a Cidade da Cultura está a desenvolver o proxecto do que será o primeiro centro de artes dixitais de Galicia.

Seguindo os obxectivos fixados no seu II Plan Estratéxico, o Gaiás impulsou un programa de itinerancias co fin de levar os seus contidos a outros centros culturais tanto dentro como fóra de Galicia. Con especial interese na propia Comunidad, Cidades no tempo foi a principal aposta, unha proposta loxisticamente complexa que supón a organización dunha mostra en cada unha das sete principais cidades galegas e que botou a andar en 2022 con Santiago e Ferrol no tempo. Xunto a estas dúas cidades, o programa de itinerancias fixo posible achegar exposicións do Gaiás a Vigo, A Coruña, Lugo, Lalín, Tui ou Madrid.

Este programa permitiu tamén pór o foco na figura de Laxeiro no ano que a Real Academia Galega de Belas Artes dedicou a un dos principais pintores galegos do século XX. A exposición Foi un home. Laxeiro en América (Buenos Aires 1950-1970), inaugurada en Lalín -localidade natal do pintor-, viaxou á Madrid á Real Academia de Bellas Artes de San Fernando antes de ser exhibida no Gaiás. A mostra continuará este mes o seu periplo en París, completándose un proxecto que está a permitir actualizar e difundir fóra de Galicia o legado dun dos creadores galegos máis singulares.

A CREACIÓN COMO EIXO PRINCIPAL. Outro dos focos primordiais foi o apoio á creación a través do programa de Residencias Artísticas do Gaiás. Máis dunha vintena de proxectos beneficiáronse desta iniciativa, que por vez primeira incluíu unha convocatoria pública coa adxudicación de becas de 8.000 euros para promover que se desenvolvan proxectos artísticos aproveitando os recursos técnicos e espazos da Cidade da Cultura.

Así mesmo, o Gaiás contribuíu de xeito moi significativo ao programa do Xacobeo 21-22 con énfase na súa oferta expositiva, con mostras polas que pasaron máis de 200.000 persoas e na que destacron títulos como Xacobeo. As pegadas do Camiño ou a triloxía formada por Galicia, un relato no mundo, Galicia, de Nós a nós ou Galicia futura.

UN ESPAZO COMPARTIDO. O incremento da actividade no Gaiás reflíctese non só no seu programa cultural, senón tamén na súa capacidade para atraer eventos. Así, no 2022, o recinto acolleu preto de 400 eventos con máis de 37.000 participantes, incluíndo congresos, presentacións, foros ou xuntanzas organizadas por empresas, organizacións sociais ou institucións.

Cabe salientar tamén o feito de que tanto o equipamento como as instalacións do recinto serivron unha vez máis á Xunta para dar resposta a demandas especiais como é o caso do xuízo do Alvia, no edificio CINC. Tamén, a colaboración co Sergas ofrecendo a Sala Eisenman como centro de vacinación, espazo polo que pasaron 265.000 persoas e que rematou o pasado novembro.