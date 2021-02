Brota la maleza en un Obradoiro desierto de vecinos, turistas y peregrinos

El coronavirus no solo ha venido para darle la vuelta del revés a todos, sino que sus nefastas consecuencias se adivinan hasta en pequeñas cosas, como la insólita imagen que acompaña estas líneas. En ella puede verse la emblemática plaza do Obradoiro convertida en una especie de zona selvática, al crecer malas hierbas en medio de unas piedras milenarias que ya no pisan turistas ni peregrinos, a consecuencia del COVID. Una fotografía que puede servir de ilustración del daño que está haciendo la pandemia tanto a nivel social como económico, en el Año Santo más atípico de la historia. Esa ausencia de visitantes es más chocante aún en una ciudad que siempre ha sido objeto de deseo y faro turístico.