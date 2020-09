Brote con alta capacidad de contagio entre los veinteañeros de Compostela

Santiago. Las nuevas medidas que entraron ayer en vigor en el área sanitaria de Santiago son, según apuntó el alcalde, comprensibles. Xosé Sánchez Bugallo no considera que las últimas cifras sean alarmantes, pero sí cree que hay que ser prudentes porque lo peor podría venir en las próximas semanas, cuando se junte la vuelta al cole con el regreso de muchos ciudadanos de sus vacaciones.

Sobre las personas contagiadas relacionadas con el Multiusos de Fontes do Sar, Xosé Sánchez Bugallo aclara que no están originados en la pura práctica deportiva, sino en actividades sociales posteriores: “O dato que me pasan é que en realidade a orixe é un café e unha comida, con persoas de alí ou que se coñecen de alí”, precisó ayer el alcalde compostelano.

Así, Bugallo ha realizado un llamamiento a la responsabilidad individual, especialmente a aquellos que se juntan sin tomar las medidas precisas. “Imos cumprir e facer cumprir a norma”, aclaró el regidor local.

En referencia a la complicada situación que vive la hostelería y el sector turístico, ha reiterado que cuanto antes se contenga la pandemia, antes podrá llegar la recuperación de la actividad económica. Asimismo, ha animado a ambos sectores a mostrase optimistas ante un año 2021 que tiene fijada en el calendario la celebración del Xacobeo.

CHUS. Por otra parte, en la tarde de ayer este periódico fue informado de un supuesto caso de coronavirus de un trabajador sanitario del Hospital Clínico, en concreto, de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (FIDIS). Se trataría de un trabajador que dio positivo en la prueba de coronavirus y que, tras tener conocimiento de este hecho, lo comunicó al hospital, donde se llevaron a cabo test para descartar contagios entre el personal más próximo a este.

Aunque fuentes hospitalarias no pudieron confirmar a última hora de ayer este supuesto caso, sí descartaron que se tratase de un brote.

También en el CHUS, esta semana, un paciente de 92 años y con patologías previas, falleció a causa del covid-19. Se trata del primer fallecido por coronavirus en el área sanitaria de Santiago desde mayo, en pleno estado de alarma.