Brunete acusa ao PSOE de adherirse a CA e tacha de “quintacolumnista” a Abal

Á espera de coñecer o contido concreto do próximo acordo orzamentario entre o Goberno local e Compostela Aberta (CA), o portavoz municipal do grupo popular, Alejandro Sánchez-Brunete, advertiu onte que CA comeza a recuperar terreo no Goberno da cidade, a través da concelleira de Facenda, Marta Abal, á que calificou de “quintacolumnista de CA” no Goberno local.

“Diversos indicios apuntan a que Abal, co concurso doutros concelleiros, prepara unha confluencia con CA”, sinalou o portavoz do PP, quen lamenta tamén que tras pasar a cidade a páxina do anterior Goberno, “o alcalde asina papeis propios de CA”. “Son chamativas as relacións de Abal con CA e as súas derivas alternativas, primeiro reivindicando a taxa turística proposta polo anterior Goberno e agora anunciando, ela mesma, o acordo orzamentario con CA e é chamativa a abdicación progresiva do actual alcalde”, engadiu Sánchez-Brunete.

Así mesmo, o portavoz popular sinalou que “o favoritismo orzamentario da concelleira de Facenda por Compostela Aberta foi grosero e consentido polo alcalde –a primeira reunión orzamentaria non respectou nin a convención dunha orde temporal baseada na represetatividade dos grupos–” e advirte que Abal “en ningún momento amosou maior interese en atender ás preocupacións do grupo popular”.

A primeira delas, a relativa á transparencia dunha serie de partidas orzamentarias opacas, “foi reiteradamente desprezada e as propostas plantexadas con ocasión dos Orzamentos do ano 2021 e plenamente actuais non teñen merecido a menor reconsideración do Goberno local, tras o seu desprezo no marzo deste mesmo ano”, incidiu Brunete.

Pola súa banda, a concelleira de CA Marta Lois explicou onte que o Goberno local incorporará aos Orzamentos de 2021 “algunhas das cuestións que para Compostela Aberta son fundamentais e que teñen que ver coas políticas sociais, a participación, e unha maneira de entender as obras que se afasta dos grandes investimentos pensados para os turistas e que tén en conta as demandas reais da veciñanza”.

Así, a portavoz de CA salientou que Marta Abal comprometeuse a incorporar nas contas deste ano “unha partida, aínda pendente de concretar, para que o Goberno retome o proxecto de Orzamentos Participativos, que impulsamos desde Compostela Aberta no pasado mandato, e que o PSOE de Santiago non parecía ata agora disposto a recuperar, ao contrario do que viña acontecendo noutras cidades como A Coruña”. Para Lois, “a inclusión desta proposta é para nós unha boa mostra da vontade da concelleira de Facenda de chegar a acordos co noso grupo”.