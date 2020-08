Brutal pelea e intento de robo en las calles del casco histórico

El casco histórico fue el escenario en las últimas horas de dos episodios violentos, uno de madrugada, en las inmediaciones de Cervantes, y el otro durante la mañana de ayer, a plena luz del día, en la praza do Toural. Este último incidente tuvo como triste protagonista a una de las personas habituales en las zona de los soportales de la rúa do Vilar. Los hechos se produjeron en torno a las once de la mañana, justo cuando se estaba preparando un acto público, promovido por el BNG, “en memoria de Ánxel Casal e das vítimas da ditadura e das mulleres da época de Casal”, tal y como destacaron desde el Bloque durante la celebración. Según los comerciantes de la zona, durante el montaje para la organización del acto, esta persona “agarró una maleta y diferentes enseres relacionados con el equipo de sonido y se los llevó”, afirmaron a este periódico testigos de lo ocurrido. No obstante, cuando abandonaba la zona en dirección a la rúa Nova fue sorprendido por agentes de la Policía Local, quienes recuperaron el material que se había llevado.

Pero el incidente no concluyó ahí, puesto que, cuando estaba siendo identificado, “comenzó a gritar, se abalanzó sobre el coche policial, para posteriormente tirarse al suelo”, señalaron los comerciantes de esta zona del casco histórico, antes de añadir que es habitual que esta personas protagonicen constantes incidentes en las inmediaciones de la praza do Toural. De hecho, indicaron que apenas una hora después del suceso ya estaba “bebiendo en la calle, sin mascarilla, y entrando y saliendo constantemente del supermercado que hay en el Toural”.

Este no fue el único incidente destacado que se registró en el casco histórico, puesto que en torno a la una de la madrugada del jueves, en la zona de Cervantes, se registró una pelea entre dos jóvenes. “Estaban tres chicos hablando en la calle, y de repente dos de ellos comenzaron a pegarse”, indican testigos de la pelea, que tuvieron que intervenir, hasta que llegó la Policía Local, para separarlos. Destacan además la violencia con la que se agredieron: “Había marcas de sangre en la calle”.