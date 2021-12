Buena ventilación en la fiesta de los MIR según varios medidores de CO2

Tras conocerse el brote de covid-19 entre profesionales del área sanitaria de Santiago, que ayer sumaba al menos dieciocho casos positivos, se sigue debatiendo acerca del origen de estos contagios, con todos los focos puestos en la cena navideña en la que participaron sobre un centenar residentes. Dicha cena, según varios asistentes, se desarrolló con total normalidad, y si bien no descartan que en ella se haya podido producir algún contagio, aseguran que no es el origen del brote. Afirman que varias de las personas infectadas ni siquiera acudieron a la fiesta, y por otro lado, que algunos de los que dieron positivo y sí acudieron probablemente se contagiaron en otro momento, dado que la cena se produjo el pasado jueves 7 y de haber contraído el virus ese día hubiesen dado positivo días antes.

Achacan el brote, por lo tanto, a un cúmulo de casualidades y a la mala situación de Galicia a nivel general respecto a contagios, que está batiendo récords día a día, y a la posibilidad de que se hayan producido contagios entre los residentes a lo largo de la jornada laboral en el hospital, especialmente durante las guardias, que concentran a varios trabajadores en espacios reducidos durante horas.

Desde el restaurante donde se celebró la cena, que ha provocado un aluvión de críticas hacia los residentes, aseguraron ayer a EL CORREO GALLEGO que “se cumplieron todas las medidas” y sobre los residentes afirman que “estuvieron totalmente de acuerdo y colaboraron con el restaurante en todas las normas relativas al covid-19”.

Algunos aspectos a destacar es que a la cena todos los participantes accedieron con su correspondiente pasaporte COVID, que confirma que todos estaban vacunados, y se distribuyeron en mesas de cinco, seis o máximo ocho personas (de acuerdo con las limitaciones actuales), sin cambiarse de lugar a lo largo de la cena. Además, cuando se levantaban para acudir a los baños o para acercarse a la barra o salir a fumar, los trabajadores del local les pedían que llevasen la mascarilla puesta. Según confirman, “lo cumplieron sin mayor problema”. También han querido señalar que, como pide la normativa vigente, poseen los medidores de CO2 necesarios y en ningún momento señalaron unos valores superiores a los permitidos.

La única cuestión a destacar que puede generar ciertas dudas respecto a la cena, según el restaurante, es el cambio en el número de asistentes a la cena que no fue comunicado al local. Según afirman desde el establecimiento, a la cena debían acudir unas ciento veinte personas, aunque finalmente apenas llegaron a cien asistentes, sin previo aviso de la reducción de asistentes por parte de los residentes. “No se nos dio ninguna explicación de por qué había fallado gente, por lo que desconocemos si se trataba de positivos que se tuvieron que dar de baja o de que simplemente no pudieron o no quisieron venir por otros motivos ajenos al virus”.

Por lo tanto, pese a que el local asegura que “se cumplió a rajatabla con la normativa”, tanto por su parte como por la de los clientes, queda la duda de por qué se produjeron dichas ausencias. Finalmente, desde el restaurante consideran que pese al cumplimiento de toda normativa, “en la situación actual seguirá habiendo contagios”.

DESMENTIDO. Por su parte, la delegación de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Galicia (CESM) acusa a la dirección del Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS) de mentir cuando afirma que los MIR que celebraron una reunión el pasado día 7, donde podrían haberse producido algunos contagios covid-19, contravinieron las directrices marcadas por Medina Preventiva, porque esas recomendaciones fueron enviadas el 15 de diciembre, 8 días después de la reunión de los residentes, como se puede comprobar en una captura de pantalla que la organización hizo llegar a los medios.

Con esto, sostiene que los residentes cumplieron en todo momento los protocolos sanitarios establecidos, de manera que la entrada al recinto fue precedida de la correspondiente comprobación del certificado covid-19 personal, se respetaron las restricciones de comensales por mesa y el aforo del establecimiento, respetando así todas limitaciones impuestas a la hostelería.

APOYO Y RESPETO. El sindicato médico quiere manifestar públicamente su apoyo y respeto a los médicos internos residentes por haber sido “injustamente acusados de irresponsables y temerarios” al acudir a una reunión privada, donde las limitaciones que tenían eran las mismas que cualquier ciudadano. CESM respalda la denuncia de los MIR en cuanto a las “malas condiciones de trabajo” que padecen día a día y, en este sentido, suscriben sus palabras al indicar que “el aumento de contagios se podría haber generado durante las jornadas laborales matutinas y de guardia, puesto que las condiciones en las que trabajamos, los despachos y las salas de descanso asignadas para cada servicio no cumplen ni se aproximan a las recomendaciones indicadas por las autoridades sanitarias”.

Así las cosas, CESM concluye que las recomendaciones a seguir remitidas por el servicio de Medicina Preventiva a los profesionales sanitarios “tienen un claro tono ofensivo, y más parece una burla que unas directrices serias y coherentes como corresponde a la situación de pandemia que estamos padeciendo”.