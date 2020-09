Buenas perspectivas para ampliar el Xacobeo, al que podría venir el papa

Alfonso Rueda explicó que se está trabajando ya intensamente en la reformulación de la programación del Xacobeo, al menos para los primeros seis meses, ya que no se prevé que en ese tiempo se puedan celebrar las actuaciones multitudinarias que solían tener lugar en estas convocatorias. De esta forma, ya que el aforo de las mismas tendrá que ser más reducido, apostó por realizar un mayor número de actividades. Por otra parte, señaló, también habrá que reorientar el público hacia el que va dirigido este programa. “Hay dos cosas que identifican muchísimo el Camino y el Año Santo y que son las grandes celebraciones, con mucha gente, que ahora mismo no pueden tener lugar, por razones obvias, y, por otra parte, la movilidad, porque muchísima gente que seguro que desearía hacer el Camino no puede porque está en lugares donde por razones de desplazamiento le va a resultar muy difícil en este momento”, afirmó. En todo caso, destacó que ya se está trabajando activamente en la introducción de los cambios necesarios y en la programación para la próxima década, y aseguró que la administración autonómica gallega llegará a 2021 “con los deberes hechos”.