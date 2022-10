Bugallo abordará con la Xunta las licencias de taxi de temporada alta

Santiago. El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, señaló ayer que abordará con la Xunta la propuesta de los taxistas de la capital gallega para que se amplíen 70 licencias temporales desde Semana Santa a octubre. “Lo hablaremos con la Xunta porque esa hipótesis no la contempla la Ley. Vamos a estudiar las diferentes opciones y vamos a encargar un estudio técnico para la evaluación”, explicó.

Así, el regidor incidió en que es un tema que “tiene algunas complicaciones” y que ahora mismo los taxis pueden contratar hasta tres conductores y “sin embargo, la mayoría no lo hace”. De esta forma, recordó que al principio “decían que no se resolvían las convocatorias para dar el carnet de conductor de taxi”, tras la realización de esas convocatorias “hay 700 carnets pedidos, pero únicamente hay más de 200 personas trabajando”.

En esta línea, explicó que de los 54 carnets que se expidieron en el mes de julio “solamente 13 fueron contratados y 41 no” por el motivo de que “es voluntario que los taxis puedan contratar asalariados o no”. “Hay taxistas que los contratan y otros que no. Hay algunos que aprovechan la oportunidad legal que tienen de trabajar siete días a la semana y 24 horas al día, no el mismo conductor, diferentes conductores con distintos turnos y hay una mayoría que no lo hace”, señaló Bugallo.

Asimismo, indicó que el “problema es el servicio” y lo que “hay que garantizar es el servicio a la población”. Con esto, informó de que hablará con la Xunta porque, aunque el que expide las licencias es el Concello, hay una normativa autonómica que quien tiene que aprobar y autorizar esas licencias es el Gobierno autonómico. Ante esta hipótesis, detalló que “seguramente será necesaria una modificación de la Ley que tendría que apoyar el Parlamento de Galicia y habría que garantizar el compromiso del sector de poner ese segundo vehículo”.

Bugallo remarcó que, aunque este sea Año Santo y “agrave el problema”, hay “fenómenos que llegaron para quedarse” como es el crecimiento del aeropuerto con su correspondiente aumento de la demanda; o el crecimiento de la estación de tren.

En el aeropuerto, "en buena medida", argumentó que con el transporte de viajeros se "consigue resolver el problema", pero sí que hay problemas, por ejemplo, con el tren que llega de Madrid a las 00.00 horas, ya que "no encuentran taxi". "Tenemos un problema en la prestación de servicio y ellos son conscientes de eso y yo agradezco las iniciativas que están presentando para solucionar ese problema", sentenció Bugallo.