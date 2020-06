Bugallo acusa a la Justicia de no adoptar medidas para combatir las okupaciones

Santiago. “Non se están adoptando as medidas dende o ámbito xudicial para combatir as okupacións ilegais”. Así de rotundo se manifestó ayer el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo. En una entrevista concedida a Más de uno Compostela, el primer edil de la capital gallega cargó contra la administración de justicia por su lentitud a la hora de resolver los casos de okupaciones ilegales de viviendas: “Se tarde un ano de promedio”, dijo Bugallo, a la vez que añadió que “é algo inaceptable. Al respecto, señaló que “é necesario distinguir entre unha persoa ou familia que non poden pagar o aluguer que ten que ser amparado ou protexido” y quienes “dun xeito case profesional ou sistemática se meten dentro de edificios baleiros. Iso é inaceptable”. ECG