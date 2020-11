Bugallo apuesta por la campaña de Navidad, aunque reconoce que por ahora es “incierta”

Santiago. El alcalde confirmó ayer que, aunque “incierta”, sí habrá campaña de Navidad, cuya propuesta será presentada “en los próximos días”. La iluminación y los mercados navideños, así como la visita de sus majestades los Reyes Magos, son algunas de las actividades previstas en el plan, según informó el primer edil de la capital gallega, que no ha explicado cómo se llevarán a cabo. El regidor compostelano incidió en la importancia de la celebración de estas fechas no sólo “para la hostelería y el comercio, sino también para los ciudadanos en general”. Es por este motivo que confirmó la firma de contratos para la campaña, aunque todavía no sepa “si se podrán ejecutar”. Subrayó también que, más allá de lo económico, “la campaña de Navidad genera ilusión y alegría en los ciudadanos, que la necesitan más que nunca”. Por otra parte, continúan los trabajos de instalación del alumbrado navideño en las calles y plazas de la ciudad, que se encenderá a comienzos de diciembre. Ayer mismo, los operarios procedían a la colocación del gran árbol de luces led que lucirá en la plaza del Obradoiro, donde también se montará un portal de Belén. ECG