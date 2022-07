Bugallo dictará el estado de emergencia frente a la huelga de basura “si es necesario”

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, señaló ayer, ante la huelga indefinida convocada por los empleados del servicio de recogida de basuras Urbaser y que coincidirá con la celebración de las Fiestas del Apóstol, que tomará las medidas que sean necesarias para que la ciudad no sufra las consecuencias de la interrupción de las actividades de limpieza. Incluso estudiará decretar el estado de emergencia “se é necesario”.

Durante la presentación del proyecto Roteiro Cooperativo en el pazo de Raxoi, Bugallo indicó ayer que considera la huelga y las reinvindicaciones de los empleados de la concesionaria como “agresivas”. También calificó de “excesiva” la petición del comité de empresa, que demanda un aumento de salario acorde con el IPC y una subida adicional del 1,8 % para el ejercicio de 2021 y de un 3 % en 2022. “Queren aumentar o seu soldo nun 21,5 %, mentres os pensionistas ou funcionarios só teñen un incremento do 2,5 % e 2 %. Déixame perplexo esta demanda”, señaló.

PREOCUPACIÓN. El regidor indicó que este parón de los servicios de limpieza constituye su “maior preocupación” por la intranquilidad frente a cómo afectará a las inminentes fiestas. Un sentimiento que es compartido también por José Carballo, del Foro Cívico, quien expresó en Onda Cero que “ante la huelga de limpieza hay que pedir a las partes mucho realismo y tranquilidad, sensatez y sentidiño”, ya que “tenemos mucha preocupación por este parón en pleno Año Santo”, una piedra angular del turismo que, además, se vincula especialmente con Santiago

En cuanto a la posición del Ayuntamiento, Bugallo mantiene que su postura es la de no mediar, puesto que considera que se trata de una pugna “entre empleados e empresa” y son ellos quienes “deben solucionarlo”. También pidió mostrar “sentido común e responsabilidade” a los trabajadores de Urbaser, recordando el regidor que, desde que se inició el conflicto, se han producido actos violentos que incluyen la quema continuada de contenedores de basura, el sabotaje de camiones recolectores y también daños a las propiedades de varios empleados.

Por otra parte, subrayó que entiende que la fecha seleccionada para el paro, el 18 de julio -prácticamente al comienzo de las Fiestas del Apóstol, cuando se espera el desembarco del gran número de turistas que acudirán para disfrutar de las celebraciones-, “non é casualidade” y que no se trata de una huelga de los trabajadores contra la compañía, sino “contra Santiago e contra Galicia”, ya que en este periodo de celebraciones “non é cando a empresa se ve máis afectada, senón cando se ven máis afectados os cidadáns”.

GARANTIZAR LA SALUBRIDAD. Bugallo aseguró que, si bien espera que se agoten las vías de negociación, actuará para tomar “todas as medidas necesarias para garantir a saúde da poboación” y que será su “responsabilidade como alcalde fixar os servizos mínimos” durante esta situación, en la que preocupa no poder asegurar la salubridad de la ciudad. Explicó que “en función do que suceda” dictará “todas as determinacións necesarias para a seguridade sanitaria das persoas”, y reafirmó su disposición a solicitar el “estado de emerxencia sanitaria” en la ciudad si es necesario, “e en tomar tódalas medidas que a lei autorice nese suposto”, advirtió el alcalde de la capital gallega.