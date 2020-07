Bugallo invita a los vecinos a ‘afear’ las conductas que atenten contra la seguridad

Santiago. “Mal imos se os cidadáns traspasamos a nosa responsabilidade individual e colectiva á Policía, que non ten a capacidade para controlar a toda a cidadanía, turistas aparte”. Así respondió ayer el alcalde, Sánchez Bugallo, a la pregunta de si la Policía Local extremaría la vigilancia del cumplimiento de la normativa de seguridad en materias como el uso de mascarilla o el control de aforo de los locales.

Explicó que la plantilla local no tiene capacidad para controlar a los cerca de cien mil vecinos, e invitó a los propios ciudadanos a que llamaran la atención a quien no cumplía las normas, y que si ven algún incumplimiento “haberá que decir algo, porque o problema o temos todos”, recordó, y no solo en alusión al problema sanitario, sino tambien al económico, ya que recordó que una marcha atrás puede suponer un gravísimo perjuicio para el sector turístico. De esta forma, instó también a los establecimientos de hostelería a mantener el máximo control en materias como el aforo, por las graves repercusiones que puede tener. “¿Cómo vai funcionar este verano a Mariña?”, puso como ejemplo en alusión a la aparición de nuevos focos. ecg