Bugallo pide axudas para os traballadores afectados

Santiago. “Hai dúas cousas que non son contraditorias, por un lado o respecto e cumprimento da normativa que aproba o organismo competente e, polo outro, pedir compensación e apoio para a aqueles sectores que, como consecuencia, se ven gravisimamente afectados”, así expresaba onte o alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, a súa nova petición de axudas para o sector da hostalaría. O alcalde uniuse ás protestas na praza do Obradoiro, onde expresou que o Concello permitiu a ampliación do espazo destinado a terrazas e a colocación de elementos calefactores, pero “non todos os locais teñen terraza e moitas terrazas non poden soster os gastos fixos dos locais nunha cidade na que a climatoloxía non axuda”.

PP, Compostela Aberta e BNG. Tamén estiveron presentes o portavoz popular, Alejandro Sánchez Brunete; a portavoz nacionalista, Goretti Sanmartín; e a portavoz de Compostela Aberta, Marta Lois. ECG