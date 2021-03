Bugallo se la jugará con una cuestión de confianza si no pacta presupuestos

El próximo viernes se celebrará un pleno extraordinario para votar los presupuestos. Salvo que PP o CA, los únicos con concejales suficientes para aprobarlos abran una negociación seria que justifique seguir dialogando, se convocará la sesión.

Según anunció ayer el regidor compostelano, Sánchez Bugallo, “o goberno municipal ten a obriga e a responsabilidade de presentar os orzamentos, e así o vai facer, e fará o que estea ao seu alcance, dentro da legalidade vixente, para conseguir a súa aprobación”, es decir, su presentación vinculados a una cuestión de confianza, para que los grupos de la oposición muestren sus posturas públicamente y si “esta unidade de acción para o non, a ver se a teñen para o si”.

En este sentido, recordó que el pasado día tres de febrero les había transmitido un borrador de los presupuestos a los tres. De ellos, PP y CA son los que tienen opciones de facilitar la aprobación, bien con el voto favorable, bien con la abstención, ya que recordó a la portavoz del BNG que sus dos votos no sumaban mayoría en ningún caso.

Desde entonces, explicó, en el caso de CA “non temos ningunha proposta concreta”. Por lo que se refiere al PP, “presentaron o pasado luns unha listaxe amplísima de temas, falouse con eles e todo iso é imposible. Quedaron que no día de hoxe nos van plantexar unha ordenación xerarquizada e valoraremos se hai algunha marxe”.

Porque recordó además que el gobierno local no solo tiene la obligación de sacar adelante las cuentas, sino que éstas, además, deben cumplir la normativa y ofrecer un equilibrio financiero, es decir, que cualquier inversión nueva supone que hay que retirar la partida de otro lado.

Hasta que la pasada semana anunció la convocatoria de las comisiones de Hacienda y del pleno extraordinario para el día doce, señaló, “non se empezaron a mover as cousas”, pero señaló que no está dispuesto a mantener esta “inacción” por más tiempo, salvo que se perciba una posibilidad real de que algún grupo está dispuesto a facilitar su aprobación.

Porque, explicó, “non vemos utilidade práctica a deixar pasar o tempo se non hai unha concreción clara e un resultado real. Entendemos que nese caso, o pleno como órgano competente para aprobar os orzamentos debe tomar unha decisión e todos os grupos políticos” deberán mostrar cal é a súa posición “e asumir cada un a responsabilidade que lle corresponda”, señaló.

“O que non sería admisible é que o goberno municipal, por inacción permitira a prolongación desta situación”, que recordó que está lastrando la gestión municipal al no poder aprobarse toda una serie de medidas y sacar a licitación los contratos.

Como ejemplo, citó que la falta de presupuestos supone que “non podemos resolver o concurso da Escola Municipal de Música; nin o de parques e xardíns; nin o concurso do SAF, o que implica problemas para as persoas que traballan no servizo, e para as que están en lista de espera ás que non se lle pode prestar o servizo porque o novo contrato non se adxudica”.

Sobre las críticas a la falta de negociación, recordó que es el gobierno municipal el que tiene la obligación de plantear la propuesta de presupuestos y, en alusión a las críticas del BNG, destacó que “non hai un procedemento de elaboración de presupostos asambleario. É o goberno o que ten que formular un proxecto de orzamentos, e a oposición, ao longo do proceso, formula as súas propostas”.

Así las cosas, el calendario ahora está claro: ayer por la mañana el PP entregó el listado de propuestas, incluyendo la rampa en la calle Santiago León de Caracas, el derribo de la Casa da Xuventude, o el estudio de la posibilidad de comprar la parcela del Peleteiro y se espera recibir en breve el de CA. Sánchez Bugallo ni quiso manifestarse sobre si se plantea aprobar alguna de ellas.

Si se aprueban, y el alcalde no descartaba ayer esta posibilidad, quedaría todo zanjado. En caso contrario, se convocaría otro pleno con una cuestión de confianza vinculada a los presupuestos. Si tampoco ahí se aprueba, la oposición tendría un plazo de un mes para presentar una moción de censura con una alternativa de gobierno avalada por un mínimo de trece votos. Si no lo hace, automáticamente se daría por ganada la cuestión de confianza y los presupuestos aprobados. Eso sí, supondría un mes de retraso en la aprobación de los presupuestos, y en la actual situación de crisis.